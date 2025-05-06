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Почему вариатор пугает водителей даже в 2025 — и есть ли основания для страха

2:33
Авто

Среди российских водителей вариатор до сих пор вызывает недоверие. Даже опытные автовладельцы стараются избегать автомобилей с этой трансмиссией, несмотря на её комфорт и экономичность. Причины такого отношения кроются не только в слухах — но и в реальном опыте.

роботизированная коробка передач
Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License
роботизированная коробка передач

Историческая память

В 90-е годы, когда вариаторы начали появляться на массовом рынке, они действительно оказались сырым решением. Частые перегревы, поломки даже на малых пробегах и высокая стоимость ремонта быстро создали устойчивое мнение: CVT - это ненадёжно. Владельцы сталкивались с трудностями при замене деталей, а профильных мастеров почти не было.

Но за последние десятилетия многое изменилось. Современные вариаторы стали технологичнее, надёжнее и долговечнее. Многие производители пересмотрели конструкцию, усилили узлы и внедрили системы охлаждения.

Не всё так однозначно

Сегодня вариатор способен обогнать классическую автоматическую коробку по экономии топлива и плавности хода. Но даже сейчас есть модели, где он остаётся уязвимым звеном. Некоторые кроссоверы от Nissan, китайские бренды и даже премиальные Audi с трансмиссией S tronic подвержены проблемам. Особенно это проявляется на больших пробегах.

Даже более устойчивые варианты, такие как вариаторы TR580 от Subaru, со временем начинают требовать ремонта, особенно после 150 тысяч километров.

Кому всё же можно доверять

Японские вариаторы Aisin, устанавливаемые на автомобили Toyota, давно признаны одними из самых надёжных решений на рынке. Хорошо зарекомендовали себя и некоторые модификации Jatco CVT, которые часто встречаются на машинах Mitsubishi и Nissan.

Страх перед покупкой с пробегом

Подержанные автомобили с CVT вызывают массу вопросов. Как понять, обслуживалась ли трансмиссия вовремя? Не перегревалась ли коробка? Было ли заменено масло? Чётких ответов на эти вопросы обычно нет, а значит — покупатель рискует.

Особенно это касается машин с пробегом свыше 100 тысяч километров и китайских моделей, где вариатор нередко становится источником крупных расходов. Именно поэтому российские автолюбители всё чаще выбирают проверенные автоматические коробки и отказываются от покупки авто с CVT.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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