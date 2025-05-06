Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дерево без листьев в мае? Не спешите с топором — причина может удивить
Олег Меньшиков о годах в театре Ермоловой: пахло щами, хотел сбежать!
Поверка счетчиков воды: изменений нет, но автоматизация уже работает
Линия дронов: сможет ли Украина построить невидимую стену на фронте?
Секрет плодородной земли под ногами — что нужно сделать перед перекопкой
Легенда рока в суде: авторский скандал вокруг хита Led Zeppelin грозит Джимми Пейджу миллионными исками
7 мая мир замолчит: Ватикан готовит сенсацию под замком
Америка уходит в тень: кто заплатит за украинский тупик
Обмен зонтиками и собаки в детских колясках: россиянка поделилась незабываемыми моментами из путешествия в Сеул

Кузов китайского авто ржавеет быстрее, чем кажется — важные детали о защите

2:57
Авто

Для автомобилей, эксплуатируемых в условиях российской зимы, одним из главных критериев долговечности остаётся устойчивость кузова к коррозии. Влага, грязь, перепады температур и агрессивные реагенты постепенно разрушают даже прочные покрытия. Именно поэтому всё чаще звучат вопросы: насколько защищены современные китайские автомобили?

Haval Menglong 002
Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Haval Menglong 002

Что изменилось за последние годы

Ещё недавно ржавчина появлялась на китайских машинах уже через пару лет. Особенно страдали двери, пороги и арки колёс. Сегодня производители из КНР активно внедряют современные методы обработки металла и улучшают антикоррозионную защиту кузова. Но есть нюансы, о которых важно знать до покупки.

Разные подходы к разным моделям

В недорогом сегменте чаще применяется холодная оцинковка. Её используют, например, на Chery Tiggo 4 Pro. Однако крышка багажника, капот и крыша остаются без этого слоя — они защищены лишь катафорезным грунтом. Такая технология дешевле, но и менее долговечна, особенно при интенсивной эксплуатации.

У более дорогого Tiggo 8 Pro защита усилена: здесь применяют горячую оцинковку, что увеличивает срок службы металла. При этом крыша снова остаётся без цинкового слоя — только усиленный грунт. Но в целом защита значительно надёжнее, особенно если учесть расширенную гарантию.

Модели Haval обрабатываются с помощью гальванической оцинковки — это более равномерное покрытие, устойчивое к агрессивным средам. Правда, и здесь крыша остаётся уязвимой. Зато гарантия от сквозной коррозии составляет шесть лет, независимо от пробега — при условии, что владелец проходит ежегодные осмотры.

Geely Coolray по уровню антикоррозийной защиты схож с Tiggo 4 Pro: та же холодная оцинковка, те же уязвимые элементы. Отсюда и логичный вывод — владельцам стоит подумать о дополнительной защите кузова ещё до наступления первой зимы.

Что нужно помнить

Оцинковка китайских автомобилей при бережной эксплуатации служит около восьми лет. Но при отсутствии должного ухода или агрессивной среде первые признаки ржавчины могут появиться гораздо раньше — особенно на капоте, крыше и внутренних кромках дверей. Именно эти зоны чаще всего получают сколы от камней и нуждаются в дополнительной обработке.

Для бюджетных моделей вложения в антикоррозийную защиту — это не избыточная мера, а необходимость. Покрытия, которые не видны глазу, в долгосрочной перспективе решают судьбу автомобиля: будет он служить десятилетие — или покроется ржавыми пятнами уже через несколько сезонов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Новый рекорд в боксе: японец вошёл в историю
Новости спорта
Новый рекорд в боксе: японец вошёл в историю Аудио 
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Экономика и бизнес
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Поверка счетчиков воды: изменений нет, но автоматизация уже работает
Линия дронов: сможет ли Украина построить невидимую стену на фронте?
7 мая мир замолчит: Ватикан готовит сенсацию под замком
Америка уходит в тень: кто заплатит за украинский тупик
Обмен зонтиками и собаки в детских колясках: россиянка поделилась незабываемыми моментами из путешествия в Сеул
Кузов китайского авто ржавеет быстрее, чем кажется — важные детали о защите
Собака стала рычать на всех подряд? Возможно, дело не в настроении
Как вы вообще живёте? Блогер рассказал японцам о пенсиях в РФ и они не поверили
Простой способ сделать интерьер дороже с помощью света
Скрытый ингредиент: почему храмы майя не рушатся столетиями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.