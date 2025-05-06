Кузов китайского авто ржавеет быстрее, чем кажется — важные детали о защите

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Для автомобилей, эксплуатируемых в условиях российской зимы, одним из главных критериев долговечности остаётся устойчивость кузова к коррозии. Влага, грязь, перепады температур и агрессивные реагенты постепенно разрушают даже прочные покрытия. Именно поэтому всё чаще звучат вопросы: насколько защищены современные китайские автомобили?

Фото: commons.wikimedia.org by Zoerides, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Haval Menglong 002

Что изменилось за последние годы

Ещё недавно ржавчина появлялась на китайских машинах уже через пару лет. Особенно страдали двери, пороги и арки колёс. Сегодня производители из КНР активно внедряют современные методы обработки металла и улучшают антикоррозионную защиту кузова. Но есть нюансы, о которых важно знать до покупки.

Разные подходы к разным моделям

В недорогом сегменте чаще применяется холодная оцинковка. Её используют, например, на Chery Tiggo 4 Pro. Однако крышка багажника, капот и крыша остаются без этого слоя — они защищены лишь катафорезным грунтом. Такая технология дешевле, но и менее долговечна, особенно при интенсивной эксплуатации.

У более дорогого Tiggo 8 Pro защита усилена: здесь применяют горячую оцинковку, что увеличивает срок службы металла. При этом крыша снова остаётся без цинкового слоя — только усиленный грунт. Но в целом защита значительно надёжнее, особенно если учесть расширенную гарантию.

Модели Haval обрабатываются с помощью гальванической оцинковки — это более равномерное покрытие, устойчивое к агрессивным средам. Правда, и здесь крыша остаётся уязвимой. Зато гарантия от сквозной коррозии составляет шесть лет, независимо от пробега — при условии, что владелец проходит ежегодные осмотры.

Geely Coolray по уровню антикоррозийной защиты схож с Tiggo 4 Pro: та же холодная оцинковка, те же уязвимые элементы. Отсюда и логичный вывод — владельцам стоит подумать о дополнительной защите кузова ещё до наступления первой зимы.

Что нужно помнить

Оцинковка китайских автомобилей при бережной эксплуатации служит около восьми лет. Но при отсутствии должного ухода или агрессивной среде первые признаки ржавчины могут появиться гораздо раньше — особенно на капоте, крыше и внутренних кромках дверей. Именно эти зоны чаще всего получают сколы от камней и нуждаются в дополнительной обработке.

Для бюджетных моделей вложения в антикоррозийную защиту — это не избыточная мера, а необходимость. Покрытия, которые не видны глазу, в долгосрочной перспективе решают судьбу автомобиля: будет он служить десятилетие — или покроется ржавыми пятнами уже через несколько сезонов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

