Нейтраль на скорости: ошибка, которую совершают даже опытные

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Для водителей, привыкших к механике, использование нейтральной передачи кажется привычным и безвредным действием. Но в автомобилях с автоматической коробкой такая практика может обернуться повреждением трансмиссии, если не учитывать особенности работы АКПП.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain коробка передач

Почему стоит быть осторожным

Включение нейтральной передачи на ходу может нанести вред. Если это произошло случайно, не нажимайте на газ — дайте оборотам спокойно упасть до холостых, а уже затем переключитесь обратно в режим "Драйв".

Одна из самых распространённых ошибок - попытка сэкономить топливо, переходя на нейтраль при кратковременных остановках. На самом деле такая практика повышает износ коробки, особенно если она происходит часто. Современные "автоматы" прекрасно работают в режиме движения и не перегреваются даже в пробках.

Паркинг лучше нейтрали

Если вы попали в длительный затор или стоите на месте больше нескольких минут, лучше использовать режим "Паркинг", особенно на ровной дороге. Он блокирует колёса и обеспечивает безопасность, а ручной тормоз при этом можно не использовать.

Опасности при движении

На высокой скорости переход в нейтраль особенно опасен: насос коробки не подаёт масло с нужным давлением, из-за чего внутренние узлы начинают работать в режиме "сухого трения". Это ускоряет износ и может привести к дорогостоящему ремонту.

Также не стоит переключаться из N в D с нажатием на газ - это создаёт резкую нагрузку на коробку. Правильный алгоритм: отпустите тормоз, дождитесь начала движения, и только затем нажимайте на акселератор.

Когда нейтраль действительно нужна

Режим N имеет смысл только в режиме буксировки, и то — в пределах разумного. Производители указывают, что дистанция не должна превышать 10 километров, а скорость — 30 км/ч. При нарушении этих условий трансмиссия легко выходит из строя. В остальных случаях — только эвакуатор.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

