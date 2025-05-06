Горящие электромобили в Испании: власти вводят ограничения на парковках

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Мощный пожар в одном из подземных паркингов Мадрида стал причиной серьезной дискуссии в обществе. В результате происшествия погибли двое пожарных, ещё четверо получили травмы. Хотя официальные выводы о причине возгорания ещё не опубликованы, под подозрением оказался электромобиль или гибрид, находившийся в зоне инцидента.

Фото: commons.wikimedia.org by Graham Crumb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пожарный

Угроза растёт: всё больше случаев

Ситуация обострилась на фоне серии инцидентов с возгоранием электромобилей. Только с декабря в Мадриде загорелись Renault ZOE и Porsche Taycan. Эти случаи усилили недоверие среди населения, и некоторые частные парковки уже начали действовать. Например, на одном объекте в центре города появилась табличка:

"Из-за потенциальной угрозы пожара, создаваемой электромобилями, въезд таким транспортным средствам запрещён".

Город и политики реагируют по-разному

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда заявил, что городские службы тщательно изучают ситуацию, но пока не планируют вводить ограничений для владельцев электрокаров. Однако партия VOX потребовала более решительных действий, в том числе запрета на доступ электромобилей в подземные стоянки, назвав такие машины "бомбами замедленного действия".

Что делает электропожары особенно опасными

Главная проблема в том, что возгорание батареи может происходить при экстремально высоких температурах — свыше 480°C, а самое тревожное — огонь может вспыхнуть повторно даже после тушения. Это явление известно как термический разгон. Для эффективной борьбы с такими пожарами пожарные службы должны быть дополнительно подготовлены и оснащены специальными средствами.

Есть и противоположная точка зрения

Заместитель мэра Инма Санс придерживается другой позиции. Она утверждает, что по имеющимся данным электромобили на порядок безопаснее по части возгораний, чем автомобили с ДВС.

"Исследования показывают, что риск пожара у электрокаров в 10 раз ниже", — напомнила Санс.

Тем не менее, трагический случай в Мадриде стал поводом для пересмотра протоколов безопасности. И даже если массовый запрет не будет введён, точечные ограничения и новые меры предосторожности — уже не исключение.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

