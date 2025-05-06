Механическая коробка передач может исчезнуть полностью — уже названа дата

Ручные коробки передач стремительно теряют позиции на европейском рынке, и свежие данные из Великобритании это наглядно подтверждают. Согласно новому исследованию CarGurus, число моделей с механической трансмиссией снизилось на 57% за последние 10 лет. Если в 2015 году на рынке предлагалось 192 модели с "механикой", то в 2023 их стало 109, в 2024 — уже 89, а в 2025 — всего 82.
Переход к автоматам продолжается: Mini и Land Rover в 2025 году полностью отказались от ручных коробок и присоединились к таким брендам, как Lexus, Mercedes, Tesla и Volvo, где только автоматические трансмиссии. Сейчас уже 196 моделей от 30 крупнейших производителей доступны только с автоматом, и всего 29% моделей на британском рынке имеют версию с механикой.
Если темпы сохранятся, автомобили с ручной коробкой могут полностью исчезнуть с британского рынка к 2037 году. Только за прошлый год семь моделей окончательно отказались от механики. Всё указывает на то, что коробка передач с тремя педалями становится реликтом прошлого.
Среди тех, кто пока предлагает выбор, Volkswagen лидирует с семью моделями на "ручке", следом идут Citroën и Ford с шестью, а Dacia, Hyundai, Mazda и Skoda - с пятью моделями каждая.
По мнению аналитиков, изменения связаны с несколькими факторами:
быстрым распространением электромобилей,
стремлением рынка к премиум-сегменту,
и тем, что автомат больше не воспринимается как роскошь, а становится стандартом.
"С каждым годом автоматическая трансмиссия всё чаще становится не дополнительной опцией, а стандартной функцией, которую покупатель ожидает увидеть", — отмечают в CarGurus.
Механическая коробка переключения передач (МКПП, МКП) — коробка передач, в которой переключение передач организовано посредством механического привода.
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.