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Как помыть машину летом и не попасть на перекрас кузова

2:00
Авто

Летняя жара — не лучшее время для мытья автомобиля. Но если уж решили освежить машину, важно учитывать ряд нюансов, которые помогут не навредить лакокрасочному покрытию.

Мойка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мойка машины

Не мойте на солнце

Одна из главных ошибок — мыть машину под прямыми солнечными лучами. Вода и моющие средства в такой ситуации испаряются практически моментально, оставляя после себя разводы, пятна и даже подтеки. Оптимально мыть машину в тени, либо рано утром, либо вечером, когда кузов остыл.

Холодная вода — враг горячего кузова

Температурный шок — настоящая угроза. Если плеснуть холодной водой по раскаленному металлу, можно получить микротрещины на краске. Эксперты рекомендуют использовать тёплую воду, не выше 40°C, и избегать агрессивных химических средств.

Грамотный подход — главное

Перед мойкой желательно ополоснуть кузов, чтобы смыть пыль и мелкие абразивы, которые могут оставить царапины. Также стоит применять метод двух вёдер: одно с шампунем, второе — с чистой водой для полоскания губки.

После мойки важно тщательно высушить кузов микрофибровой тряпкой, а затем нанести защитный воск, чтобы краска была менее подвержена воздействию солнца и грязи.

Отдельное внимание — деталям

Зеркала, дверные ручки, молдинги — всё это тоже требует ухода. Их лучше промывать отдельно, после того как кузов остынет. И не забывайте — если поверхность слишком горячая даже для руки, её точно не стоит мыть.

Почему это важно

"Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить внешний вид автомобиля и продлить срок службы его лакокрасочного покрытия", — отмечают эксперты по уходу за авто

Мыть машину — это не просто гигиена. Это способ продлить жизнь автомобилю, сохранить его товарный вид и сэкономить на полировке или перекраске в будущем.

Уточнения

Ку́зов — часть автомобиля или другого транспортного средства, предназначенная для размещения пассажиров и груза.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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