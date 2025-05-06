Новые правила Euro NCAP могут убить рынок дешёвых авто

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В 2026 году Euro NCAP вводит обновлённые и ещё более жёсткие стандарты оценки безопасности автомобилей. И хотя цель — сделать дороги безопаснее, у производителей доступных машин — таких как Citroën и Dacia - на это есть свои аргументы. Их главная тревога: новые требования могут подорвать саму идею "доступного автомобиля".

Фото: commons.wikimedia.org by Human Crash Safety, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Краш-тест

Что изменится

Для получения максимальных 5 звёзд Euro NCAP с 2026 года машина должна будет соответствовать не только высоким стандартам пассивной безопасности, но и быть оснащённой самыми передовыми системами активной помощи водителю. Это включает в себя:

адаптивные круиз-контроли,

системы удержания в полосе,

мониторинг усталости водителя,

расширенные возможности экстренного торможения,

а также функции поставарийной безопасности и eCall.

Все эти технологии стоят недёшево — и могут привести к существенному росту конечной цены автомобиля.

Почему это проблема для бюджетных брендов

Производители вроде Dacia и Citroën ориентированы на массового покупателя. Их машины популярны во многом потому, что дают максимум функционала за минимальные деньги. Однако новые требования фактически вынуждают их выбирать между двумя крайностями: либо удорожание модели, либо понижение рейтинга безопасности.

Пример уже есть: новый Dacia Duster получил только три звезды Euro NCAP, хотя предыдущая генерация могла похвастаться более высоким результатом.

Как рынок отреагирует

Euro NCAP настаивает, что рейтинг — важнейший ориентир для потребителей, особенно в мире, где технологии быстро развиваются. С их точки зрения, автомобиль без активных ассистентов — устаревший продукт, даже если по пассивной безопасности он в порядке. Так, один и тот же автомобиль может сначала иметь четыре звезды, а спустя несколько лет — ноль, без физического ухудшения характеристик. Просто планка изменилась.

Новый подход: рейтинг в четыре этапа

С 2026 года структура оценки безопасности будет включать:

Безопасность вождения — системы, следящие за вниманием и поведением водителя, Предотвращение аварий - технологии активной помощи, Защита при столкновении - традиционные подушки и ремни, Поставарийная безопасность - насколько эффективно авто реагирует после ДТП.

Такая система делает акцент на комплексную защиту, но за это придётся платить. И бюджетные марки уже сейчас понимают: участие в этой гонке может стоить им клиента.

Доступность под угрозой

Если внедрение новых систем безопасности приведёт к росту цен на 10-15%, значительная часть покупателей может просто отказаться от покупки нового авто в пользу подержанных машин. И тогда получается парадокс: технологии становятся лучше, а безопасность в реальности — ниже, потому что всё больше людей остаются на старых авто.

Уточнения

Краш-те́ст (также крэш-тест, англ. crash test — аварийное испытание) — испытание техники на столкновение.

