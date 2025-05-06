Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обойдёмся без импортных моллюсков! В Приморье стартовал фестиваль мидий, где шеф-повара удивляют оригинальными блюдами
Не болит — значит, зря ходил в зал? Опасное заблуждение, от которого стоит избавиться
Как приготовить суп за копейки: вкусный рецепт из кильки
Эти растения украсят ваш участок, но могут стать смертельной угрозой
Род Стюарт собрал больше зрителей, чем Леди Гага на пляже Копакабана
Макияж, который преображает: секреты объемных губ после 40 лет
Дочь Муцениеце обрела папу: как Пётр Дранга стал идеальным отчимом
Снижение активности сперматозоидов на 35%: что скрывает парацетамол?
Очистите тротуары и террасу от сорняков без химии — простой домашний рецепт

Новые правила Euro NCAP могут убить рынок дешёвых авто

3:09
Авто

В 2026 году Euro NCAP вводит обновлённые и ещё более жёсткие стандарты оценки безопасности автомобилей. И хотя цель — сделать дороги безопаснее, у производителей доступных машин — таких как Citroën и Dacia - на это есть свои аргументы. Их главная тревога: новые требования могут подорвать саму идею "доступного автомобиля".

Краш-тест
Фото: commons.wikimedia.org by Human Crash Safety, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Краш-тест

Что изменится

Для получения максимальных 5 звёзд Euro NCAP с 2026 года машина должна будет соответствовать не только высоким стандартам пассивной безопасности, но и быть оснащённой самыми передовыми системами активной помощи водителю. Это включает в себя:

  • адаптивные круиз-контроли,

  • системы удержания в полосе,

  • мониторинг усталости водителя,

  • расширенные возможности экстренного торможения,

  • а также функции поставарийной безопасности и eCall.

Все эти технологии стоят недёшево — и могут привести к существенному росту конечной цены автомобиля.

Почему это проблема для бюджетных брендов

Производители вроде Dacia и Citroën ориентированы на массового покупателя. Их машины популярны во многом потому, что дают максимум функционала за минимальные деньги. Однако новые требования фактически вынуждают их выбирать между двумя крайностями: либо удорожание модели, либо понижение рейтинга безопасности.

Пример уже есть: новый Dacia Duster получил только три звезды Euro NCAP, хотя предыдущая генерация могла похвастаться более высоким результатом.

Как рынок отреагирует

Euro NCAP настаивает, что рейтинг — важнейший ориентир для потребителей, особенно в мире, где технологии быстро развиваются. С их точки зрения, автомобиль без активных ассистентов — устаревший продукт, даже если по пассивной безопасности он в порядке. Так, один и тот же автомобиль может сначала иметь четыре звезды, а спустя несколько лет — ноль, без физического ухудшения характеристик. Просто планка изменилась.

Новый подход: рейтинг в четыре этапа

С 2026 года структура оценки безопасности будет включать:

  1. Безопасность вождения — системы, следящие за вниманием и поведением водителя,

  2. Предотвращение аварий - технологии активной помощи,

  3. Защита при столкновении - традиционные подушки и ремни,

  4. Поставарийная безопасность - насколько эффективно авто реагирует после ДТП.

Такая система делает акцент на комплексную защиту, но за это придётся платить. И бюджетные марки уже сейчас понимают: участие в этой гонке может стоить им клиента.

Доступность под угрозой

Если внедрение новых систем безопасности приведёт к росту цен на 10-15%, значительная часть покупателей может просто отказаться от покупки нового авто в пользу подержанных машин. И тогда получается парадокс: технологии становятся лучше, а безопасность в реальности — ниже, потому что всё больше людей остаются на старых авто.

Уточнения

Краш-те́ст (также крэш-тест, англ. crash test — аварийное испытание) — испытание техники на столкновение.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
Авто
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются Аудио 
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Шоу-бизнес
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова Мифы о Второй мировой: почему США и Британия якобы спасли мир от нацизма Олег Володин
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
Вытесняет сирень с участков: этот кустарник цветёт дважды за сезон
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Снижение активности сперматозоидов на 35%: что скрывает парацетамол?
Очистите тротуары и террасу от сорняков без химии — простой домашний рецепт
Певица Виктория Дайнеко призналась, что без мужа не любит ходить на мероприятия
Роману Нюши и Олега Майами на шоу Сокровище императора предрекли крах: напоминает игру
Хранение томатной пасты без плесени: простое решение для каждой хозяйки
Стерилизация — мифы, факты и правда о здоровье вашей любимицы
Дорога в никуда: ВСУ получили прямой приказ уничтожать гражданских и волонтеров
Ужасные события, которые нельзя забыть: президентская библиотека оцифровала шокирующие документы о нацистских зверствах
Современная кухня без верхних шкафов: как это улучшает хранение и уборку
Древний город, который спас императора и до сих пор не хочет этим хвастаться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.