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Кроссовер или внедорожник? Ошибка на этом этапе будет стоить нервов и денег

1:56
Авто

У каждого водителя рано или поздно наступает момент выбора — что взять: кроссовер или внедорожник? Машины похожи, но ведут себя по-разному. Один "играет" в проходимость, другой — живёт в ней.

Ford Bronco
Фото: Own work by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ford Bronco

В российских реалиях, где дороги превращаются в квест, а зима — в полигон для испытаний, этот выбор особенно важен. Кто же справится лучше?

Кроссовер: городской универсал

Кроссоверы стали любимцами мегаполисов. Они маневренные, экономичные и достаточно высокие, чтобы не бояться бордюров и ям. А ещё - просты в управлении, что важно в городских пробках.

Особенности кроссоверов:

  • высокий клиренс, но чаще без понижающей передачи;

  • экономичный расход топлива;

  • комфортный салон и мультимедиа-системы;

  • ориентированы на асфальт, а не на бездорожье.

Подойдут тем, кто ездит по городу и изредка — на дачу. Главное — не увлекаться грязевыми приключениями.

Внедорожник: для тех, кто застревать не собирается

Если кроссовер — это городской джентльмен в спортивных кроссовках, то внедорожник — лесник в армейских ботинках. Полный привод, рама, пониженная передача, мощный мотор — всё на месте.

Преимущества внедорожников:

  • проходимость даже по снегу, песку и грязи;

  • прочная конструкция и высокий клиренс;

  • надёжность в условиях, где дороги — это скорее направление;

  • минусы — вес, расход топлива и габариты.

Идеальны для села, рыбалки, охоты или ежедневной борьбы с разбитыми дорогами.

Почему россияне всё чаще выбирают кроссоверы

Несмотря на любовь к "проходимцам", всё больше водителей пересаживаются на кроссоверы. Они удобнее в городе, требуют меньше топлива и выглядят современно. А полный привод — как бонус для зимы и дачи.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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