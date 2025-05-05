Tank 500 критикуют и в Китае, и в России — совпадение или закономерность

Tank 500 - внушительный и эффектный внедорожник, который в России стоит от 6,75 млн рублей. Несмотря на цену и солидный внешний вид, он вызывает немало споров у владельцев как в Китае, так и в России. Причина - в сочетании яркого дизайна с техническими и программными недочётами.
Снаружи всё выглядит впечатляюще: стильный облик, комфортная энергоёмкая подвеска, достойная шумоизоляция и просторный салон. Внедорожные качества тоже на высоте — автомобиль уверенно справляется с тяжёлыми условиями. Но если заглянуть глубже, начинаются вопросы.
Главная претензия - к 9-ступенчатой коробке передач. Переключения могут быть запоздалыми и нелогичными. Хотя производитель уже выпускал обновления прошивки, ощутимого улучшения это не дало.
Далее — двигатель. Трёхлитровый V6 потребляет свыше 20 литров топлива на 100 км в городе и требует строго бензин АИ-95 или выше. Отказы мотора уже фиксировались, но с гарантийным ремонтом — далеко не всегда всё проходит гладко.
Есть и другие мелочи, которые в авто за такие деньги неприемлемы: подтормаживающая медиасистема с 14,6-дюймовым экраном, сбои навигации, периодические отказы оптики, жалобы на рулевое управление. Даже в премиум-сегменте не всегда удаётся избежать детских болезней — особенно если модель относительно новая на рынке.
Tank 500 может впечатлить при первом знакомстве, но те, кто готов выложить за него несколько миллионов, вправе ожидать большего.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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