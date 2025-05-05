Пешеход ещё на зебре, а штраф уже в пути — неочевидный момент ПДД

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Пешеходный переход - зона, где приоритет почти всегда на стороне пешехода. Но как быть, если человек только начал переход с противоположной стороны или уже прошёл часть "зебры"? Нужно ли ждать, пока он полностью покинет проезжую часть, или можно продолжать движение?

Фото: commons.wikimedia.org by Candida.Performa, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Улица Южной Кореи

На узких переходах всё обычно понятно: водитель тормозит, пешеход проходит, дорога свободна. А вот на широких переходах, особенно на улицах с несколькими полосами, ситуация не всегда однозначна. Разобраться в ней помогает официальная трактовка термина "уступить дорогу", закреплённая в ПДД и подтверждённая разъяснениями Верховного Суда.

Согласно правилам, водитель обязан уступить дорогу пешеходу, но это вовсе не значит, что он обязан стоять до тех пор, пока человек полностью не покинет переход. Главное — не заставить пешехода менять скорость или траекторию движения. То есть: если человек спокойно идёт, не ускоряется, не пятится назад и не шарахается в сторону — значит, дорогу ему уступили.

Важно понимать: "уступить дорогу" — это не "обязательная остановка". Это обязанность не мешать движению тех, у кого есть приоритет. Если водитель тронулся, не повлияв на поведение пешехода — это не нарушение.

Тем не менее, в случае сомнений инспектор может трактовать ситуацию в свою пользу. Штраф за нарушение приоритета пешеходу составляет от 1500 до 2500 рублей. При повторном нарушении в течение года сумма может увеличиться.

Водителю нужно быть особенно внимательным: не все пешеходы двигаются предсказуемо. Поэтому прежде чем начать движение, стоит убедиться, что твой манёвр не вызовет у человека тревоги, не заставит его замедлиться или остановиться.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

