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Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются

1:51
Авто

Американское издание Jalopnik провело масштабное исследование и выявило, какие моторы доставляют владельцам больше всего проблем. На первом месте — двигатели Theta II, устанавливаемые на Hyundai и Kia.

Hyundai
Фото: quto.ru is licensed under Free More info
Hyundai

Главная беда - блок цилиндров. Он нередко становится источником серьёзных неисправностей. По словам механиков, такие поломки — не исключение, а почти стандарт. Водители вынуждены либо вкладываться в дорогостоящий ремонт, либо вообще менять двигатель целиком.

Чаще всего страдают двухлитровые и 2,4-литровые версии. Ими оснащались Hyundai Elantra, Kia Ceed, Hyundai Sonata, Kia Soul, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Kia Optima и даже Genesis G70. В случае поломки авто может на недели покинуть дорогу — ремонт долгий и недешёвый.

Причина - в конструктивных просчётах. Масляный насос работает нестабильно, цилиндры имеют уязвимости, а для смазки поршней не предусмотрены дополнительные форсунки. Катализатор - ещё один слабый элемент. Когда он выходит из строя, крошечные частицы попадают внутрь двигателя, повреждая стенки цилиндров. Причём подобное случается даже на авто с небольшим пробегом.

Первые жалобы начали поступать ещё с третьего поколения Kia Sportage. Тогда водители начали удалять катализаторы, чтобы избежать разрушения двигателя. В США это переросло в масштабные отзывы и компенсации — с 2015 года производители потратили около 3 миллиардов долларов. В России же проблему официально так и не признали, а сервисных программ по устранению недостатков предложено не было.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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