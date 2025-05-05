Светофоры с буквами АУ уже на улицах — и водители теряются

1:35 Your browser does not support the audio element. Авто

Водители в некоторых городах стали замечать странные надписи "АУ" внутри сигналов светофоров. Вместо привычного таймера теперь — буквы, которые никак не меняются во времени. Естественно, это вызывает недоумение: как реагировать и чего ожидать?

Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Светофор

ГАИ объяснила: "АУ" означает Адаптивное Управление. Это новая система, которая использует камеры и анализ трафика в реальном времени, чтобы менять продолжительность сигналов в зависимости от загруженности дороги. Зелёный может загореться внезапно, а привычный обратный отсчёт времени отсутствует.

Да, такие устройства могут при необходимости включать таймер, но надпись "АУ" остаётся на экране и не связана напрямую с работой светофора. Именно это и сбивает с толку. Раньше адаптивные светофоры использовались без букв, и вопросов было меньше.

Теоретически, технология должна ускорить движение, особенно в часы пик. Но на практике — отсутствие таймера затрудняет подготовку к старту. Автомобилисты не успевают вовремя среагировать, что создаёт задержки и нервозность на перекрёстках.

Важно помнить: мигающий зелёный сигнал по-прежнему действует как предупреждение. Его не отменяли, потому что попытки убрать мигание ухудшили безопасность на дорогах.

Если вы видите светофор с буквами "АУ", настройтесь на быструю реакцию. Готовность и внимание - лучший способ избежать неожиданностей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

