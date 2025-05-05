Эти камеры уже на трассах: водители не успевают сбросить скорость

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

ГАИ наконец раскрыла, на каком расстоянии дорожные камеры фиксируют нарушения. Это особенно актуально на фоне растущего числа комплексов фото- и видеофиксации на дорогах.

Фото: commons.wikimedia.org by M.O. Stevens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автомобильная камера

Современные камеры могут больше, чем просто ловить за проезд на красный или превышение скорости. Они легко распознают непристёгнутых водителей, игнорирование пешеходов, пересечение стоп-линии - список длинный. Но, несмотря на расширенный функционал, самой частой причиной штрафа остаётся превышение скорости.

Представитель ГАИ рассказал, что всё зависит от типа камеры. Например:

"Арена" и "Крис" - фиксируют с расстояния 80-100 метров.

и - фиксируют с расстояния 80-100 метров. "Кордон" и "Кречет" - работают на дистанции 100-150 метров.

и - работают на дистанции 100-150 метров. "Стрелка" - самая дальнобойная, видит нарушения на 200-350 метрах.

Некоторые устройства способны снимать не только спереди, но и сзади, что усложняет попытки избежать фиксации. Тем не менее, камеры всё ещё не "всевидящие": у водителя есть шанс успеть скорректировать поведение.

Лучшее решение - просто соблюдать ПДД. Это сэкономит нервы, деньги и поможет избежать неприятных сюрпризов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

