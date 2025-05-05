Эти камеры уже на трассах: водители не успевают сбросить скорость

ГАИ наконец раскрыла, на каком расстоянии дорожные камеры фиксируют нарушения. Это особенно актуально на фоне растущего числа комплексов фото- и видеофиксации на дорогах.
Современные камеры могут больше, чем просто ловить за проезд на красный или превышение скорости. Они легко распознают непристёгнутых водителей, игнорирование пешеходов, пересечение стоп-линии - список длинный. Но, несмотря на расширенный функционал, самой частой причиной штрафа остаётся превышение скорости.
Представитель ГАИ рассказал, что всё зависит от типа камеры. Например:
Некоторые устройства способны снимать не только спереди, но и сзади, что усложняет попытки избежать фиксации. Тем не менее, камеры всё ещё не "всевидящие": у водителя есть шанс успеть скорректировать поведение.
Лучшее решение - просто соблюдать ПДД. Это сэкономит нервы, деньги и поможет избежать неприятных сюрпризов.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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