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Охлаждающая система сдаёт позиции — и признак этого легко пропустить

1:33
Авто

Многие уверены, что антифриз можно залить один раз и забыть, но такая беспечность может обернуться дорогостоящим ремонтом. Охлаждающая жидкость — это не просто вода с красителем, а сложный состав, в котором каждая деталь важна. Помимо предотвращения перегрева, антифриз защищает систему от замерзания и разрушения.

антифриз
Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
антифриз

Со временем присадки разрушаются, и вместо пользы жидкость начинает вредить: появляется коррозия, осадки забивают каналы, нарушается циркуляция. Всё это — прямой путь к перегреву и поломке таких важных узлов, как термостат, помпа или радиатор. Один из тревожных сигналов — потемневшая жидкость с чёрными хлопьями в бачке. Даже без утечек это указывает на внутренние разрушения.

Автопроизводители устанавливают свои сроки замены: от четырёх до пяти лет, либо в зависимости от пробега. Mercedes допускает пять лет использования, а BMW и Mitsubishi рекомендуют менять каждые четыре. Для некоторых моделей жидкость рассчитана на весь срок службы — но это не значит, что можно не проверять её состояние.

Замену антифриза стоит делать вовремя, а не после поломки. Современные формулы G12 и G13 лучше справляются с защитой и долговечностью, особенно при экстремальных температурах до -50 °C. Но даже лучший состав требует контроля и своевременного обновления.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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