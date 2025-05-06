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Самый большой и мощный трактор John Deere: дороже квартиры в центре Москвы

2:18
Авто

Компания John Deere, легендарный американский производитель сельхозтехники, представила самую крупную и мощную модель в своей истории - трактор 9RX 830. Это не просто очередное обновление, а настоящий технологический прорыв, ориентированный на фермеров, работающих на больших территориях и нуждающихся в максимальной производительности.

9RX 830
Фото: commons.wikimedia.org by JDDeutschland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
9RX 830

В чём уникальность 9RX 830

Новая модель стала вершиной линейки 9RX, которая уже давно зарекомендовала себя среди аграриев. Теперь в неё входят:

  • 9RX 710

  • 9RX 770

  • 9RX 830 - новый флагман

Именно 830-я модель отличается рекордной мощностью и функциональностью. По словам John Deere, трактор способен обрабатывать почву в два раза быстрее по сравнению с предыдущими версиями, а его максимальная скорость увеличилась на 1,6 км/ч.

Монстр под капотом

Технические характеристики впечатляют:

  • Двигатель: турбодизель JD18 объёмом 18 литров

  • Мощность: 830 л. с.

  • Крутящий момент: более 4200 Нм

  • Грузоподъёмность: до 38 тонн

Для сравнения — у некоторых суперкаров мощность в 2 раза меньше. При этом трактор не требует использования DEF (жидкости для очистки выхлопов), в отличие от многих дизельных внедорожников на американском рынке.

Готов к автономной работе

Инженеры John Deere заявляют, что 9RX 830 уже технически готов к автономному управлению, хотя соответствующие функции пока находятся в тестировании. Это делает модель не только самой мощной, но и потенциально самой "умной" в своём классе.

Сколько стоит такой трактор

Цена базовой комплектации — около 1,2 миллиона долларов, что делает 9RX 830 вторым по дороговизне трактором в истории. Дороже только легендарный Big Bud 747, чья стоимость выше примерно на $100,000.

Уточнения

Deere & Company «Дир энд компани» — американская машиностроительная компания, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику под торговыми марками John Deere, Nortrax, Wirtgen и Hamm.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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