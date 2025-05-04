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Обычная поломка превращается в месяцы ожидания: детали исчезли

1:15
Авто

Цены на автозапчасти уже давно взлетели, но это не единственная проблема, с которой сегодня сталкиваются российские водители. По словам владельца крупного автосервиса, теперь ожидание нужной детали может затянуться не на пару недель, а на несколько месяцев. Особенно тяжело приходится тем, у кого BMW, Audi, Mercedes-Benz, Porsche или китайские Geely, Changan, FAW и BAW - нужные комплектующие на складах исчезли.

Автосервис
Фото: Freepik by standret
Автосервис

Ещё недавно замена агрегатов целиком считалась нормой. Большие сервисные центры просто не брались за ремонт узлов — такой подход считался современным и удобным. Но сейчас всё поменялось.

Из-за роста цен и нехватки компонентов владельцы машин вспоминают старый, почти забытый способ — чинить, а не менять. В некоторых случаях водителям приходится ждать полгода, чтобы получить необходимую деталь, а официальный дилер разводит руками.

Рынок будто вернулся в прошлое: всё больше мастеров ищут способы восстановить то, что раньше проще было заменить. И пока поставки остаются нестабильными, кажется, это единственный выход.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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