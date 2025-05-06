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В Японии водителя уволили за 6 евро и лишили пенсии

2:32
Авто

Инцидент, вызвавший бурную дискуссию в японском обществе, произошёл в Киото. Водитель муниципального автобуса, проработавший почти три десятилетия, был уволен и лишён пенсионных выплат после того, как камеры зафиксировали, как он присвоил оплату за билет от пассажира. Сумма была более чем скромная — 1000 йен, что по текущему курсу составляет около 6,20 евро.

Женщина на автобусной станции
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина на автобусной станции

Случай произошёл в феврале 2022 года. Пассажир оплатил проезд, но водитель не положил деньги в кассу, а оставил их себе. Видео с камер наблюдения стало решающим доказательством. Менее чем через месяц водитель был уволен, а также лишён пенсионных накоплений, которые к тому моменту достигли примерно 12 миллионов йен (74 200 евро).

Судебная битва за пенсию

Водитель, начавший работу в муниципальном транспорте в 1993 году, не согласился с таким суровым наказанием. Он подал в суд на компанию, требуя хотя бы вернуть ему пенсионные выплаты. В июле 2023 года Окружной суд Киото встал на сторону работодателя, квалифицировав действия водителя как пренебрежение служебными обязанностями, что оправдывает и увольнение, и лишение пенсии.

В феврале 2024 года апелляционный суд в Осаке неожиданно изменил вердикт. Он постановил, что лишение пенсии является чрезмерным наказанием за такую незначительную сумму, тем более что водитель её вернул.

Окончательное решение: пенсии не будет

Однако финальная точка была поставлена 17 апреля 2025 года, когда Верховный суд Японии отменил решение апелляции. Суд признал действия компании правомерными и подтвердил, что водитель законно лишён права на пенсионные выплаты.

Почему так строго

По словам представителей муниципального транспортного бюро Киото, каждый водитель управляет деньгами налогоплательщиков, и любая, даже минимальная кража, может подорвать доверие общества. Они заявили, что если не наказывать строго, организация может утратить контроль и авторитет.

Также сообщается, что водитель ранее неоднократно нарушал правила, включая курение электронных сигарет в автобусе (хотя и без пассажиров).

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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