В Японии водителя уволили за 6 евро и лишили пенсии

Инцидент, вызвавший бурную дискуссию в японском обществе, произошёл в Киото. Водитель муниципального автобуса, проработавший почти три десятилетия, был уволен и лишён пенсионных выплат после того, как камеры зафиксировали, как он присвоил оплату за билет от пассажира. Сумма была более чем скромная — 1000 йен, что по текущему курсу составляет около 6,20 евро.
Случай произошёл в феврале 2022 года. Пассажир оплатил проезд, но водитель не положил деньги в кассу, а оставил их себе. Видео с камер наблюдения стало решающим доказательством. Менее чем через месяц водитель был уволен, а также лишён пенсионных накоплений, которые к тому моменту достигли примерно 12 миллионов йен (74 200 евро).
Водитель, начавший работу в муниципальном транспорте в 1993 году, не согласился с таким суровым наказанием. Он подал в суд на компанию, требуя хотя бы вернуть ему пенсионные выплаты. В июле 2023 года Окружной суд Киото встал на сторону работодателя, квалифицировав действия водителя как пренебрежение служебными обязанностями, что оправдывает и увольнение, и лишение пенсии.
В феврале 2024 года апелляционный суд в Осаке неожиданно изменил вердикт. Он постановил, что лишение пенсии является чрезмерным наказанием за такую незначительную сумму, тем более что водитель её вернул.
Однако финальная точка была поставлена 17 апреля 2025 года, когда Верховный суд Японии отменил решение апелляции. Суд признал действия компании правомерными и подтвердил, что водитель законно лишён права на пенсионные выплаты.
По словам представителей муниципального транспортного бюро Киото, каждый водитель управляет деньгами налогоплательщиков, и любая, даже минимальная кража, может подорвать доверие общества. Они заявили, что если не наказывать строго, организация может утратить контроль и авторитет.
Также сообщается, что водитель ранее неоднократно нарушал правила, включая курение электронных сигарет в автобусе (хотя и без пассажиров).
Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.