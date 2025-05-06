Renault готовит глобальный хит — новый кроссовер Boreal уже на подходе

Французский автопроизводитель Renault официально объявил название своего нового кроссовера из C-сегмента - Renault Boreal. Хотя модель изначально предназначена для рынков за пределами Европы (в первую очередь Латинской Америки), бренд планирует глобальный запуск в более чем 70 странах к 2027 году — в том числе и в Европе.
Renault традиционно придаёт большое значение выбору названия. Boreal вдохновлён французским языком и ассоциируется с понятиями "мягкость", "гармония", жажда путешествий и открытия новых горизонтов. Эти идеи идеально сочетаются с образом современного кроссовера, созданного для исследователей, мечтателей и динамичных людей.
Новый Renault Boreal будет построен на платформе CMF-B, которая уже используется в модели Renault Kardian, представленной в 2023 году для развивающихся рынков. Та же архитектура лежит в основе популярных моделей вроде Dacia Sandero.
Однако Boreal будет позиционироваться выше Kardian: он получит более богатое оснащение и упор на:
современные технологии,
высокий уровень комфорта,
и ощущение премиальности.
Несмотря на изначально заявленный глобальный статус, будет ли Boreal официально представлен в Европе — пока неясно. Основная причина — жесткая конкуренция в C-сегменте, где уже работают десятки популярных моделей. Однако при грамотной стратегии и удачном позиционировании, Renault всё же может найти свою нишу.
Renault Group, Группа «Рено́» — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году.
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