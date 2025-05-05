Реальность без иллюзий: что BMW на самом деле готовит вместо гиперкара

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Недавно поклонников BMW всколыхнула новость о якобы разрабатываемом суперкаре от подразделения BMW M. Поводом послужило интервью с одним из топ-менеджеров бренда, в котором прозвучали намёки на "автомобиль мечты" и будущие лимитированные серии. Но, как это часто бывает, СМИ интерпретировали слова слишком вольно, и реальность оказалась куда менее сенсационной.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW Logo

О чём действительно шла речь

Компания действительно планирует выпускать ограниченные серии моделей с индексом M — не массовые, а скорее коллекционные автомобили, рассчитанные на энтузиастов. Подразделение BMW M делает ставку на эмоциональные, редкие версии уже существующих спорткаров. Это может быть нечто, основанное на M2, M3, M4 или других моделях. Однако к полноценному суперкару эти проекты не имеют отношения.

Почему суперкара не будет

Несколько лет назад BMW действительно рассматривала идею выпуска гиперкара мощностью около 1300 лошадиных сил. Бизнес-план был почти завершён, и проект оценивали как перспективный. Однако с изменением рыночной ситуации — в том числе в нише дорогих электрических гиперкаров — проект сочли нерентабельным. Его свернули, несмотря на высокую степень готовности.

На сегодняшний день в компании нет активных разработок суперкара. Внутри подразделения сохраняется интерес к подобной модели, но ни один из предложенных вариантов пока не получил одобрения на реализацию. Причины — высокая стоимость, ограниченный рынок сбыта и отсутствие финансовой целесообразности.

Что будет вместо суперкара

Сейчас BMW M делает ставку на эксклюзивные, лимитированные версии серийных моделей. Благодаря платформе CLAR, которая подходит для всего модельного ряда — от M2 до M8, — инженеры могут создавать особые версии без необходимости проектировать машину с нуля. Именно такие автомобили будут появляться в ближайшие годы — яркие, редкие, но основанные на уже знакомых моделях.

Несмотря на бурную реакцию общественности, никаких официальных подтверждений разработки суперкара нет. BMW M по-прежнему стремится радовать поклонников, но делает это через разумные и гибкие решения. А суперкар… возможно, когда-нибудь. Но точно не сейчас.

Уточнения

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.

