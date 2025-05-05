Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обои, которые обманывают глаза: комната вдруг кажется просторной
Жир на животе — секрет внутри: ученые обнаружили ключ к борьбе с ожирением
Этот ингредиент сможет вернуть вашей коже молодость: научные факты и рекомендации корейских красавиц
Гадюка в Подмосковье — не миф: что делать при укусе и как не спровоцировать
Известного комментатора UFC наказали после слов о России
Россиян ждёт рекордный рост зарплат: вот какой будет цифра
Хруст без масла: как приготовить крылышки в духовке
Цветочная симфония: как колокольчик Портеншлага обогатит ваш сад
Японский трюк для чистой одежды и долгой службы стиральной машины — вам стоит это попробовать

Ошибка конструкторов или маркетинговый ход? Электрический Mercedes, который негде заряжать

Авто

Дебют нового Mercedes-Benz CLA вызвал огромный резонанс. Это не просто обновлённая модель — перед нами воплощение новых технологий бренда, в том числе полностью электрической версии, на которую компания возлагает большие надежды. Но всё оказалось не так гладко.

Mercedes-Benz CLA
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz CLA

Проблема, которую невозможно игнорировать

Электрическая версия CLA не поддерживает зарядные станции на 400 В, что делает её несовместимой с основной инфраструктурой зарядки по всей Европе и во многих других регионах. Внимание к этой проблеме привлекли пользователи социальных сетей, которые уже назвали это серьёзным просчётом Mercedes.

Почему так произошло

Причина — отсутствие преобразователя постоянного тока (DC-DC-конвертера), который нужен для адаптации тока с большинства зарядных станций. Из-за этого CLA не может заряжаться на стандартных DC-станциях мощностью 400 В, что сводит на нет одно из ключевых преимуществ электромобилей — быструю подзарядку в пути.

"В автомобиле отсутствует преобразователь постоянного тока, позволяющий адаптировать напряжение сети для процесса подзарядки аккумулятора", — отмечается в обсуждении среди автолюбителей

Mercedes уже ищет выход

Производитель официально подтвердил наличие проблемы и сообщил, что разработка нужного преобразователя уже ведётся. Однако он будет доступен не по умолчанию, а как дополнительная опция. Это ещё больше обостряет вопрос, ведь базовая комплектация автомобиля остаётся неполноценной с точки зрения зарядки.

Что будет с продажами

В Mercedes понимают, что это может сильно ударить по спросу. Пока неизвестно, получит ли версия для Северной Америки улучшенную конфигурацию, но европейский вариант официально лишён нужного компонента. При этом, как указано в руководстве по эксплуатации, CLA поддерживает зарядку только до 320 кВт - и при этом не может использовать самую распространённую сеть на 400 В.

Уточнения

Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Экономика и бизнес
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим Аудио 
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Садоводство, цветоводство
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству Аудио 
Загадка Луны почти решена: что нашли астрономы внутри
Наука и техника
Загадка Луны почти решена: что нашли астрономы внутри Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Последние материалы
Этот ингредиент сможет вернуть вашей коже молодость: научные факты и рекомендации корейских красавиц
Гадюка в Подмосковье — не миф: что делать при укусе и как не спровоцировать
Известного комментатора UFC наказали после слов о России
Россиян ждёт рекордный рост зарплат: вот какой будет цифра
Хруст без масла: как приготовить крылышки в духовке
Ошибка конструкторов или маркетинговый ход? Электрический Mercedes, который негде заряжать
Цветочная симфония: как колокольчик Портеншлага обогатит ваш сад
Японский трюк для чистой одежды и долгой службы стиральной машины — вам стоит это попробовать
Актриса Анна Михалкова неожиданно обратилась к взрослым сыновьям-погодкам
Почему шашлыки могут стать вашим врагом: врачи раскрыли шокирующие детали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.