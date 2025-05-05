Ошибка конструкторов или маркетинговый ход? Электрический Mercedes, который негде заряжать

Дебют нового Mercedes-Benz CLA вызвал огромный резонанс. Это не просто обновлённая модель — перед нами воплощение новых технологий бренда, в том числе полностью электрической версии, на которую компания возлагает большие надежды. Но всё оказалось не так гладко.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-Benz CLA

Проблема, которую невозможно игнорировать

Электрическая версия CLA не поддерживает зарядные станции на 400 В, что делает её несовместимой с основной инфраструктурой зарядки по всей Европе и во многих других регионах. Внимание к этой проблеме привлекли пользователи социальных сетей, которые уже назвали это серьёзным просчётом Mercedes.

Почему так произошло

Причина — отсутствие преобразователя постоянного тока (DC-DC-конвертера), который нужен для адаптации тока с большинства зарядных станций. Из-за этого CLA не может заряжаться на стандартных DC-станциях мощностью 400 В, что сводит на нет одно из ключевых преимуществ электромобилей — быструю подзарядку в пути.

"В автомобиле отсутствует преобразователь постоянного тока, позволяющий адаптировать напряжение сети для процесса подзарядки аккумулятора", — отмечается в обсуждении среди автолюбителей

Mercedes уже ищет выход

Производитель официально подтвердил наличие проблемы и сообщил, что разработка нужного преобразователя уже ведётся. Однако он будет доступен не по умолчанию, а как дополнительная опция. Это ещё больше обостряет вопрос, ведь базовая комплектация автомобиля остаётся неполноценной с точки зрения зарядки.

Что будет с продажами

В Mercedes понимают, что это может сильно ударить по спросу. Пока неизвестно, получит ли версия для Северной Америки улучшенную конфигурацию, но европейский вариант официально лишён нужного компонента. При этом, как указано в руководстве по эксплуатации, CLA поддерживает зарядку только до 320 кВт - и при этом не может использовать самую распространённую сеть на 400 В.

Уточнения

Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».

