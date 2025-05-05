Ошибка конструкторов или маркетинговый ход? Электрический Mercedes, который негде заряжать

Дебют нового Mercedes-Benz CLA вызвал огромный резонанс. Это не просто обновлённая модель — перед нами воплощение новых технологий бренда, в том числе полностью электрической версии, на которую компания возлагает большие надежды. Но всё оказалось не так гладко.
Электрическая версия CLA не поддерживает зарядные станции на 400 В, что делает её несовместимой с основной инфраструктурой зарядки по всей Европе и во многих других регионах. Внимание к этой проблеме привлекли пользователи социальных сетей, которые уже назвали это серьёзным просчётом Mercedes.
Причина — отсутствие преобразователя постоянного тока (DC-DC-конвертера), который нужен для адаптации тока с большинства зарядных станций. Из-за этого CLA не может заряжаться на стандартных DC-станциях мощностью 400 В, что сводит на нет одно из ключевых преимуществ электромобилей — быструю подзарядку в пути.
"В автомобиле отсутствует преобразователь постоянного тока, позволяющий адаптировать напряжение сети для процесса подзарядки аккумулятора", — отмечается в обсуждении среди автолюбителей
Производитель официально подтвердил наличие проблемы и сообщил, что разработка нужного преобразователя уже ведётся. Однако он будет доступен не по умолчанию, а как дополнительная опция. Это ещё больше обостряет вопрос, ведь базовая комплектация автомобиля остаётся неполноценной с точки зрения зарядки.
В Mercedes понимают, что это может сильно ударить по спросу. Пока неизвестно, получит ли версия для Северной Америки улучшенную конфигурацию, но европейский вариант официально лишён нужного компонента. При этом, как указано в руководстве по эксплуатации, CLA поддерживает зарядку только до 320 кВт - и при этом не может использовать самую распространённую сеть на 400 В.
Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».
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