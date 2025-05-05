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Новый Jeep Compass с интерьером от Peugeot: чего ждать от неожиданного союза

2:09
Авто

Третье поколение Jeep Compass ещё официально не представлено, но официальные изображения уже появились в интернете благодаря бразильским журналистам. И хотя технические характеристики пока не раскрыты, ключевая информация уже известна.

Jeep Compass
Фото: Jeep is licensed under public domain
Jeep Compass

Новый Compass перенял сдержанный стиль Jeep Avenger. Здесь нет спорных решений — традиционные дверные ручки, стандартные зеркала и широкая задняя светодиодная полоса. Такой подход позволяет сохранить баланс между модой и практичностью - в частности, по периметру кузова виден неокрашенный пластиковый обвес, намекающий на внедорожные способности.

Платформа STLA Medium — французские гены под кузовом

Хотя Jeep всегда ассоциировался с американской надёжностью, новый Compass разделяет платформу с Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. Речь идёт о платформе STLA Medium, разработанной концерном Stellantis, который объединяет все три бренда.

Тем не менее, производство останется на итальянском заводе Jeep, несмотря на общее "французское родство".

Интерьер: сочетание технологии и классики

"Под сенсорным экраном мультимедиа всё ещё есть аналоговые кнопки и шайба, а на центральной консоли расположены физические клавиши", — отмечают источники, изучившие утечку изображений

Хотя интерьер во многом напоминает Citroen C5 Aircross, Jeep сохраняет верность своим принципам - всё продумано, удобно и понятно. Мультимедийная система будет современной, но не полностью цифровой — это оценят те, кто ценит традиционное управление.

Варианты: бензин, гибрид и электромобиль

Новая модель будет предлагаться сразу в нескольких модификациях:

  • бензиновая с мягким гибридом,

  • plug-in гибрид,

  • и полностью электрическая версия.

Главный рынок для нового Compass — Европа, где Jeep стремится выйти за рамки внедорожников и привлечь аудиторию городских водителей, ориентированных на экологию и технологии.

Уточнения

Jeep (ˈʤiːp) — американский производитель легковых автомобилей, внедорожников и автомобилей класса SUV.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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