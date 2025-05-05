Новый Jeep Compass с интерьером от Peugeot: чего ждать от неожиданного союза

Третье поколение Jeep Compass ещё официально не представлено, но официальные изображения уже появились в интернете благодаря бразильским журналистам. И хотя технические характеристики пока не раскрыты, ключевая информация уже известна.
Новый Compass перенял сдержанный стиль Jeep Avenger. Здесь нет спорных решений — традиционные дверные ручки, стандартные зеркала и широкая задняя светодиодная полоса. Такой подход позволяет сохранить баланс между модой и практичностью - в частности, по периметру кузова виден неокрашенный пластиковый обвес, намекающий на внедорожные способности.
Хотя Jeep всегда ассоциировался с американской надёжностью, новый Compass разделяет платформу с Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. Речь идёт о платформе STLA Medium, разработанной концерном Stellantis, который объединяет все три бренда.
Тем не менее, производство останется на итальянском заводе Jeep, несмотря на общее "французское родство".
"Под сенсорным экраном мультимедиа всё ещё есть аналоговые кнопки и шайба, а на центральной консоли расположены физические клавиши", — отмечают источники, изучившие утечку изображений
Хотя интерьер во многом напоминает Citroen C5 Aircross, Jeep сохраняет верность своим принципам - всё продумано, удобно и понятно. Мультимедийная система будет современной, но не полностью цифровой — это оценят те, кто ценит традиционное управление.
Новая модель будет предлагаться сразу в нескольких модификациях:
бензиновая с мягким гибридом,
plug-in гибрид,
и полностью электрическая версия.
Главный рынок для нового Compass — Европа, где Jeep стремится выйти за рамки внедорожников и привлечь аудиторию городских водителей, ориентированных на экологию и технологии.
Jeep (ˈʤiːp) — американский производитель легковых автомобилей, внедорожников и автомобилей класса SUV.
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