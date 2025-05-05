Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7 юбок, которые все будут носить летом 2025 — и ты точно захочешь хотя бы одну
Диета на вареных яйцах работает — но есть 3 нюанса, о которых молчат
Три вкуса Таиланда: гастрономическое сердце страны, которое может затмить Пхукет
Перелёт за миллион: названа сумма самого дорогого авиабилета, купленного в России
Они сделали это: в лаборатории впервые взорвалась чёрная дыра — но без катастроф
Погуляли — и хватит: сколько минут на лапах выдерживает щенок без вреда для здоровья
Селёдка и яблоко в одном салате? Вкус, который перевернёт ваши представления
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
Не спешите ломать замок: простой способ вытащить застрявший ключ

Активная подвеска нового поколения от Ferrari: инженерия будущего уже на дорогах

1:39
Авто

Главная сенсация в новом Ferrari Purosangue — вовсе не 12-цилиндровый монстр под капотом, каким бы чарующим он ни был. Главное волшебство происходит в подвеске — и именно она превращает первый внедорожник Ferrari в нечто по-настоящему особенное.

Ferrari Purosangue
Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ferrari Purosangue

Multimatic True Active Spool Valve — активная подвеска нового поколения

В основе всей системы лежат амортизаторы Multimatic True Active Spool Valve (TASV) - полностью активная система, которая управляет движением кузова с беспрецедентной точностью. В отличие от традиционных подвесок, которые работают реактивно (т.е. реагируют на неровности дороги), TASV работает на упреждение и "думает" заранее.

Многие эксперты даже говорят, что использование такой технологии — это почти как "обман физики".

Как это устроено

Амортизаторы Multimatic TASV оснащены 48-вольтовым электродвигателем, который соединён с шарико-винтовым механизмом. Эта связка позволяет контролировать движение поршня независимо от того, что происходит с дорогой под колёсами.

Это не просто умная подвеска — это система, которая способна "обманывать" ощущение массы автомобиля, при этом не отбирая удовольствия от вождения.

Будущее: TASV и в других Ferrari

Ferrari уже заявили, что в будущем модель F80 получит аналогичные амортизаторы TASV. Это даст возможность выжать максимум из аэродинамики без ущерба для управляемости. То есть, комфорт и производительность больше не будут компромиссами.

Уточнения

Ferrari «Ферра́ри» — итальянская компания, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, базирующаяся в Маранелло.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Красота и стиль
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома Аудио 
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Садоводство, цветоводство
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее Аудио 
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Домашние животные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек Аудио 
Популярное
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Бразилию предупреждают о рисках поддержки России в День Победы. Но Лула едет в Москву Любовь Степушова Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Туризм в Турции трещит по швам — как Турция распугала россиян и британцев
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине
Последние материалы
Холестерин в панике, сахар отступает — а виновата обычная специя из кухни
Скандалы и слухи: Люся Чеботина открывает правду о своем характере — вот почему его называют невыносимым
Прыщи лезут, хотя ешь правильно? Возможно, проблема в этих трёх продуктах
Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом
Больше, чем пляж: этот приморский городок — идеальное место для побега
Томаты зреют медленно, потому что ждут одного простого действия — и это не полив
Звук, после которого все замирают: почему кошки шипят, и когда пора бить тревогу
Китай строит новую Великую стену — но теперь из солнца и миллиардов долларов
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Арбузный мёд: как превратить 9 кг арбуза в волшебный сироп
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.