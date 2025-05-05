Активная подвеска нового поколения от Ferrari: инженерия будущего уже на дорогах

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Главная сенсация в новом Ferrari Purosangue — вовсе не 12-цилиндровый монстр под капотом, каким бы чарующим он ни был. Главное волшебство происходит в подвеске — и именно она превращает первый внедорожник Ferrari в нечто по-настоящему особенное.

Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ferrari Purosangue

Multimatic True Active Spool Valve — активная подвеска нового поколения

В основе всей системы лежат амортизаторы Multimatic True Active Spool Valve (TASV) - полностью активная система, которая управляет движением кузова с беспрецедентной точностью. В отличие от традиционных подвесок, которые работают реактивно (т.е. реагируют на неровности дороги), TASV работает на упреждение и "думает" заранее.

Многие эксперты даже говорят, что использование такой технологии — это почти как "обман физики".

Как это устроено

Амортизаторы Multimatic TASV оснащены 48-вольтовым электродвигателем, который соединён с шарико-винтовым механизмом. Эта связка позволяет контролировать движение поршня независимо от того, что происходит с дорогой под колёсами.

Это не просто умная подвеска — это система, которая способна "обманывать" ощущение массы автомобиля, при этом не отбирая удовольствия от вождения.

Будущее: TASV и в других Ferrari

Ferrari уже заявили, что в будущем модель F80 получит аналогичные амортизаторы TASV. Это даст возможность выжать максимум из аэродинамики без ущерба для управляемости. То есть, комфорт и производительность больше не будут компромиссами.

Уточнения

Ferrari «Ферра́ри» — итальянская компания, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, базирующаяся в Маранелло.

