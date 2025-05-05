Пока Искру только обещают, Гранта уже вышла в новом кузове и с сюрпризом

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Лада Гранта снова обновилась — и, похоже, её уход с рынка откладывается на неопределённый срок. Пока "Искра" всё ещё в ожидании, а её цена оказалась далеко не "народной", АвтоВАЗ решил дать Гранте вторую (а может, уже пятую) жизнь.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Лада Гранта

Гранта не сдаёт позиции

В 2024 году россияне купили 205 тысяч Грант — это абсолютный лидер по продажам. Причина проста: цена, несмотря на регулярные подорожания. В 2025-м Гранта остаётся самым доступным новым авто в стране — хотя и тут всё не так однозначно.

На сайте LADA сейчас значится:

самая дешёвая версия — от 749 900 рублей,

самая дорогая — до 1 548 000 рублей.

Но базовые комплектации почти не производятся — их выпускают крошечными партиями. АвтоВАЗу это просто невыгодно: маржи нет, а с топовыми версиями и допами всё гораздо интереснее.

Допы навязывают? Да, и АвтоВАЗ это знает

АвтоВАЗ сам поставляет дилерам допоборудование и ставит планы по его реализации. Не хочешь переплачивать? Оформляй предзаказ и жди. Хочешь уехать на машине сразу — готовься к "подаркам" за дополнительную плату.

Что изменилось в 2025 году

Обновления затронули седан, лифтбек и универсал Cross. Появились комплектации:

#CLUB EnjoY для седана и лифтбека,

Quest Enjoy для универсала.

Гранта снова получила цветные молдинги на дверях, задние стеклоподъёмники, климат-систему, противотуманки и штатную сигнализацию.

В список опций добавили:

2 подушки, ABS, ГЛОНАСС,

круиз-контроль, мультимедиа, заднюю камеру и парктроники,

подогревы сидений, зеркал, лобового стекла,

электроусилитель руля, складной ключ, борткомпьютер.

Все новые версии идут с мотором 1.6 л (106 л. с.), механикой, передним приводом. Вариатор обещают в 2026 году.

Сколько теперь стоит обновлённая Гранта

Седан #CLUB EnjoY - от 1 269 000 руб.

Лифтбек #CLUB EnjoY - от 1 303 000 руб.

Cross универсал Quest Enjoy - от 1 350 000 руб.

Цвета — белый, чёрный, синий, серый, коричневый и серебристый. За металлик — доплата 15 000 руб.

Уточнения

LADA Granta (Лада Гранта) — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г. Первоначально семейство состояло из упрощённого, удешевлённого, отделённого от семейства «Калина» кузова типа седан и созданного на его основе кузова лифтбек, а с 2018 года — также включает в себя все остальные типы кузовов семейства «Калина». Выпуск начался 16 мая 2011 года, продажи — в конце декабря 2011 года.

