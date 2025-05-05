Уехали навсегда? Ага, как же — иномарки возвращаются через чёрный ход

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Когда в 2022 году западные автогиганты покинули российский рынок, казалось, что эпоха иностранных машин завершена. Но прошло всего несколько лет — и знакомые эмблемы снова стали мелькать на дорогах. Только теперь — без фанфар и логотипов в салонах.

Фото: quto.ru is licensed under Free More info Hyundai

Почему возвращение стало возможным

Даже после ухода брендов спрос на иномарки не упал. Особенно на проверенные модели в среднем и премиум-сегментах. Владельцы BMW, Toyota, Volkswagen продолжают ездить на своих машинах, а вторичный рынок вырос до рекордных масштабов. Китайцы быстро заняли ниши, но вот с престижем у них пока не всё гладко.

Вдобавок европейский бизнес ищет способ обойти санкции — слишком уж прибыльной оказалась потерянная аудитория.

Кто уже здесь — хоть и без громких слов

Renault остался "в тени", но его технологии живы в "Москвичах", собранных на бывшем заводе бренда.

Volkswagen, Skoda и Audi приходят через параллельный импорт. По слухам, концерн консультирует поставщиков из Казахстана и Армении.

BMW и Mercedes-Benz — в большом количестве попадают в Россию "по серым каналам", но дилеры продолжают обслуживание, а оборудование на бывших заводах работает на китайские марки.

Кто на подходе

Hyundai и Kia обсуждают возможность возвращения через сборку или партнёрство.

Peugeot, Citroën, Opel (Stellantis) присматриваются к рынку из Казахстана и Узбекистана, делая ставку на коммерческий сегмент.

Ford осторожно тестирует рынок, изучая поставки через Турцию и СНГ.

Как они это делают

Открытого возврата нет — всё завуалировано. Используют:

параллельный импорт,

ребрендинг,

запуск через третьи страны,

локальную сборку под другими названиями.

Иномарки никуда не исчезали. Просто теперь они заходят не через главный вход — а сбоку, в тени, и часто под чужим именем.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



