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Буханка за полтора миллиона: что происходит с ценами на УАЗ

Авто

С апреля автомобили УАЗ снова прибавили в цене. Повышение составило от 45 до 55 тысяч рублей в зависимости от модели, что эквивалентно примерно 3% к прежней стоимости. Это уже второй рост цен с начала 2025 года, и, по всей видимости, не последний. Ближайшие изменения будут связаны с обновлением линейки силовых агрегатов.

уаз
Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
уаз

Теперь минимальные цены на ключевые модели марки выглядят так:

  • УАЗ Патриот — от 1 835 000 рублей
  • УАЗ Пикап — от 1 860 000 рублей
  • УАЗ Буханка — от 1 565 000 рублей

Для сравнения: ещё в январе 2025 года эти же машины стоили примерно на 90-100 тысяч рублей дешевле, а год назад — более чем на 200 тысяч. Таким образом, удорожание идёт поступательно, в несколько волн.

С чем связано повышение

Производитель не даёт официальных комментариев, но дилеры говорят сразу о нескольких причинах:

  • рост себестоимости комплектующих, особенно трансмиссий и электроники;
  • постепенная локализация производства некоторых узлов;
  • подготовка к запуску нового дизельного двигателя, который, как ожидается, заменит устаревшую линейку ЗМЗ;
  • возвращение в гамму механической коробки передач, которая будет устанавливаться на базовые комплектации.

Интересно, что механика возвращается по просьбам клиентов — особенно это касается коммерческих и утилитарных модификаций, в том числе "Буханки" и версии Пикап для сельского хозяйства.

Что дальше

По предварительной информации, третья волна повышения цен может случиться уже в середине лета, после официального запуска новых силовых установок. Ожидается, что дизель будет предлагаться как альтернатива бензиновым моторам, и дополнительно повысит стоимость на 60-80 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Пока же УАЗ сохраняет спрос благодаря всё ещё конкурентным ценам на фоне импортных аналогов. Однако эксперты отмечают, что с каждым этапом удорожания автомобили марки медленно, но уверенно выходят из сегмента "бюджетных".

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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