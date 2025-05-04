Буханка за полтора миллиона: что происходит с ценами на УАЗ

С апреля автомобили УАЗ снова прибавили в цене. Повышение составило от 45 до 55 тысяч рублей в зависимости от модели, что эквивалентно примерно 3% к прежней стоимости. Это уже второй рост цен с начала 2025 года, и, по всей видимости, не последний. Ближайшие изменения будут связаны с обновлением линейки силовых агрегатов.
Теперь минимальные цены на ключевые модели марки выглядят так:
Для сравнения: ещё в январе 2025 года эти же машины стоили примерно на 90-100 тысяч рублей дешевле, а год назад — более чем на 200 тысяч. Таким образом, удорожание идёт поступательно, в несколько волн.
Производитель не даёт официальных комментариев, но дилеры говорят сразу о нескольких причинах:
Интересно, что механика возвращается по просьбам клиентов — особенно это касается коммерческих и утилитарных модификаций, в том числе "Буханки" и версии Пикап для сельского хозяйства.
По предварительной информации, третья волна повышения цен может случиться уже в середине лета, после официального запуска новых силовых установок. Ожидается, что дизель будет предлагаться как альтернатива бензиновым моторам, и дополнительно повысит стоимость на 60-80 тысяч рублей в зависимости от комплектации.
Пока же УАЗ сохраняет спрос благодаря всё ещё конкурентным ценам на фоне импортных аналогов. Однако эксперты отмечают, что с каждым этапом удорожания автомобили марки медленно, но уверенно выходят из сегмента "бюджетных".
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".