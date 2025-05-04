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Правила снова изменились: почему знак круговое движение теперь бесполезен

2:05
Авто

Очередные изменения в правилах дорожного движения снова затронули круговые перекрёстки. Это уже четвёртая подобная реформа за последние 10 лет — с благой целью сделать движение проще. Но на деле всё обернулось очередной путаницей, с которой столкнулись тысячи автомобилистов.

круговое движение
Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain
круговое движение

Что не так с кольцом

Как рассказал инспектор ГАИ, знак 4.3 — "Круговое движение" — сегодня фактически игнорируется. Причина проста: новые правила сделали его второстепенным. Водители теперь ориентируются не на сам знак, а на знаки приоритета, разметку и светофоры. И это меняет логику проезда таких перекрёстков с ног на голову.

Раньше всё было просто: въезжаешь — уступаешь. А те, кто уже на кольце, — главные. Сейчас же всё зависит от того, какая дорога считается главной. Если кольцо — главная, вы обязаны уступить. Если главная ведёт к перекрёстку — вы в приоритете. И каждый перекрёсток теперь — как отдельная задача со звёздочкой.

Новый порядок — новые риски

В ГАИ признают: переходный период оказался болезненным. Многие водители продолжают следовать старым правилам, игнорируя актуальные. Это уже привело к росту числа аварий и спорных ситуаций. Особенно опасны такие перекрёстки для водителей с небольшим стажем, которые ещё не научились быстро оценивать обстановку по всем визуальным подсказкам.

Что делать водителю

Подъезжая к кольцу, забудьте про привычную автоматичность. Внимательно смотрите не на знак "Круговое движение", а на знаки "Уступи дорогу", "Главная дорога", и разметку. Именно они теперь задают порядок движения.

Пока новая редакция ПДД не стала для всех привычной, такие перекрёстки будут оставаться точками повышенного риска. Поэтому — меньше автопилота, больше внимательности. Это поможет не только избежать штрафа, но и сохранить машину — и нервы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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