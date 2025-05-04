Спереди — скука, сзади — Голливуд: странная машина, которая собрала толпу

Если бы Брюсу Уэйну пришлось жить по бюджету, он бы выбрал именно эту машину. На улицах Теннесси заметили нечто, что выглядит как Honda Fit, одетая в костюм Бэтмена. Этот самодельный мини-бэтмобиль вызывает одновременно шок, улыбку и немой вопрос: "А почему бы и нет?"
Впереди — обычная Honda Fit 2007 года: капот-клинышек, простые двери, фары без претензий. Но стоит взглянуть сзади — и начинается цирк. Вернее, кино. Плавники, стекловолокно, силуэт в духе бэтмобиля — настоящий переулок в Готэме. Причём задние фонари остались заводскими — как будто кто-то просто забыл их поменять.
Технически это всё ещё скромная японская малолитражка: механика, пробег 107 тысяч миль, и по словам владельца, до 50 миль на галлон. Последнее — на грани фантастики, но, возможно, под капотом скрывается технология Уэйна. Кто знает?
Этот шедевр ручной сборки недавно продали в Ноксвилле за 3400 долларов. Продавец честно предупреждал: машина для смелых. Стеснительным вход запрещён. Потому что внимания будет больше, чем у лимузина с диско-шаром на крыше.
Эта Хонда — смесь безумия, юмора и дерзости. Она не летает, не стреляет и не исчезает в дыму, но зато каждый, кто её увидит, точно не забудет. А кто-то, возможно, подумает: "А ведь тоже мог бы сделать себе что-то подобное".
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".