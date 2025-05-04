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Самое большое электрическое судно в мире уже на воде — и оно переписывает правила

1:56
Авто

На судоверфи в Тасмании в пятницу представили судно, которое уже называют настоящим прорывом в морской логистике. Это Hull 096 - 130-метровый алюминиевый катамаран с полностью электрической тягой, способный перевозить до 2100 пассажиров и 225 автомобилей. Построенный по заказу южноамериканского перевозчика Buquebus, он будет курсировать по реке Ла-Плата между Буэнос-Айресом и Уругваем.

Мармарис
Фото: commons.wikimedia.org by Janlight, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мармарис

Гигант на батарейках

Hull 096 питается от более чем 250 тонн аккумуляторов, что обеспечивает мощность свыше 40 мегаватт-часов. Это делает его крупнейшим полностью электрическим судном в мире. Судно доказывает, что крупные перевозки без выбросов — это уже не дело далёкого будущего, а реальность, готовая к работе.

"Этот проект показывает, что экологичные решения в большом транспорте уже возможны", — отметил CEO компании Incat Стивен Кейси после спуска судна на воду в Хобарте.

Электрическое море: ответ на климатический вызов

По данным Международной морской организации (ИМО), морской транспорт — это около 3% всех глобальных выбросов парниковых газов. Чтобы сократить это воздействие, ИМО готовит новую политику: к 2028 году суда должны перейти на топливо с меньшим углеродным следом, иначе им грозят финансовые санкции.

Однако переход на альтернативные виды топлива, в том числе биотопливо, вызывает споры. Экоактивисты предупреждают, что такие решения могут вести к вырубке лесов и не решают проблему в корне. Поэтому проекты вроде Hull 096 становятся особенно значимыми — это реальный, работающий пример экологичной морской логистики.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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