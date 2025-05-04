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Этот байк не ревёт — он парит: первый ховер с открытым небом и 200 км/ч

1:31
Авто

Впервые в небо поднялся Volonaut Airbike — летающий супербайк, будто сошедший с экранов фантастических фильмов. Автор проекта — Томаш Патан, тот самый, что создал Jetson ONE. Но если прежний аппарат напоминал дрон с креслом, то новый аэробайк больше похож на байк будущего из киберпанковской антиутопии: никакой кабины, никакой рамы — только ты и воздух.

Мотоциклист
Фото: flickr.com by Zach Dischner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мотоциклист

Volonaut легче классического мотоцикла в семь раз. Всё благодаря углеродному волокну и 3D-печатным деталям. Вокруг — ни одного торчащего винта. Идеально гладкая конструкция с минималистичным дизайном и полным 360-градусным обзором. Пилот буквально зависает в небе в позе гонщика — вперёд, в ветер, как в кадре из экшн-фильма.

В отличие от других eVTOL-аппаратов, Volonaut не требует длинных полос и взлетает вертикально. Пропеллеры спрятаны. Он может лететь над деревьями, лавировать между домами и зависать в воздухе — за это отвечает запатентованная система стабилизации с бортовым компьютером. Максимальная скорость — 200 км/ч. Но пока только для одного человека.

Пока неясно, появится ли аэробайк в продаже. Сам Патан говорит: главное — мечта сбылась. И если раньше это казалось фантастикой, то сегодня — это кадры с дронов, на которых ховербайк скользит над лесами, как нечто из будущего.

Уточнения

Мотоци́кл (фр. motocycle, от лат. mōtor — приводящий в движение и греч. κύκλος — круг, колесо) — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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