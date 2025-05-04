Обычно за опоздание на работу можно получить замечание. Но не у Стива Джобса. Когда его секретарша в очередной раз не успела вовремя, он не стал её отчитывать. Вместо этого он подарил ей Jaguar.
По словам Рона Гивенса, бывшего директора по качеству Apple, всё началось с обычного опоздания. Джобс, известный своей требовательностью к пунктуальности, просто спросил: "Почему ты опоздала?" Женщина объяснила, что её старая машина не завелась. И тогда случилось неожиданное: Стив Джобс передал ей ключи от новенького "Ягуара" со словами: "Вот, никогда больше не опаздывай".
Для Джобса этот жест был не роскошью, а решением проблемы. Он не просто заботился о порядке, он устранял помехи. Новый автомобиль должен был обеспечить не только своевременный приход на работу, но и уверенность, которая необходима для продуктивной работы.
Этот поступок говорит о подходе Джобса к управлению: строгость — да, но в сочетании с поддержкой. Он не боялся нестандартных решений, если они помогали команде работать лучше.
Джобс умел вдохновлять и при этом не терял человеческого отношения. Он часто начинал совещания не с планов, а с вопроса: "Что у вас на уме?" Ему действительно было важно, что чувствуют его коллеги. Он знал, что креативность требует внутреннего спокойствия и чувства защищённости.
История с Jaguar — не исключение, а отражение его стиля. Жесткий руководитель, но с живым пониманием людей. Так Джобс создавал атмосферу, в которой рождались идеи, способные менять мир.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".