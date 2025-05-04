Он не сделал выговор — он подарил Jaguar: что скрывает этот поступок Джобса

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Обычно за опоздание на работу можно получить замечание. Но не у Стива Джобса. Когда его секретарша в очередной раз не успела вовремя, он не стал её отчитывать. Вместо этого он подарил ей Jaguar.

Фото: commons.wikimedia.org by Matthew Yohe (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Steve Jobs Headshot 2010-CROP

Вот, никогда больше не опаздывай

По словам Рона Гивенса, бывшего директора по качеству Apple, всё началось с обычного опоздания. Джобс, известный своей требовательностью к пунктуальности, просто спросил: "Почему ты опоздала?" Женщина объяснила, что её старая машина не завелась. И тогда случилось неожиданное: Стив Джобс передал ей ключи от новенького "Ягуара" со словами: "Вот, никогда больше не опаздывай".

Подарок не из прихоти, а из логики

Для Джобса этот жест был не роскошью, а решением проблемы. Он не просто заботился о порядке, он устранял помехи. Новый автомобиль должен был обеспечить не только своевременный приход на работу, но и уверенность, которая необходима для продуктивной работы.

Этот поступок говорит о подходе Джобса к управлению: строгость — да, но в сочетании с поддержкой. Он не боялся нестандартных решений, если они помогали команде работать лучше.

Лидер, который слышал

Джобс умел вдохновлять и при этом не терял человеческого отношения. Он часто начинал совещания не с планов, а с вопроса: "Что у вас на уме?" Ему действительно было важно, что чувствуют его коллеги. Он знал, что креативность требует внутреннего спокойствия и чувства защищённости.

История с Jaguar — не исключение, а отражение его стиля. Жесткий руководитель, но с живым пониманием людей. Так Джобс создавал атмосферу, в которой рождались идеи, способные менять мир.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

