Выглядит дорого, но тянет на сервис: за что вас накажет премиум авто

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2:17
Авто

Продажа подержанных машин - это всегда игра на доверии. Продавец расхваливает машину: отличное состояние, богатая комплектация, вкусная цена. Но опытные специалисты советуют смотреть глубже. Некоторые "приятные бонусы" могут обернуться неприятными расходами уже через несколько недель после покупки.

Rover 75
Фото: commons.wikimedia.org by FarGah1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Rover 75

Люк на крыше — больше головной боли, чем свежего воздуха

Если он установлен не с завода - сразу минус. Такие люки часто текут, а механизмы быстро выходят из строя. Даже штатная панорамная крыша — сомнительное удовольствие в машине с пробегом. Любая течь или заедание — это дорого и долго.

Увеличенное лобовое стекло — риск, который дорого стоит

Стекло, заходящее на крышу, — красиво, но проблемно. Даже небольшая трещина может потребовать полной замены. На техосмотре это станет поводом для отказа, а само стекло может стоить почти как полмашины.

Премиум — не значит надёжно

Чем больше электроники, тем выше шанс зависнуть в сервисе. Подогревы, массажи, автоматические шторы — всё это замечательно, пока работает. Но ремонт даже банальной "умной" кнопки может влететь в копеечку. В подержанном авто роскошь часто оборачивается ремонтом.

Робот, который сдаёт нервы

Старые коробки DSG - это настоящая лотерея. После 100 тысяч километров они начинают капризничать, срывать передачи и "пинаться". Ремонт — дорогой, диагностика — регулярная, и никакой гарантии, что через месяц всё не повторится.

Фаркоп — скрытая угроза для постановки на учёт

Если он не предусмотрен заводом, могут возникнуть проблемы в ГАИ. В лучшем случае попросят снять, в худшем — откажут в регистрации. А если авто активно использовалось для буксировки — будь готов к усталому мотору, уставшей трансмиссии и микротрещинам в кузове.

Особенно страдают машины, таскавшие тяжёлые прицепы, катера или дома на колёсах. Внутренние нагрузки рано или поздно дадут о себе знать, и тогда никакие скидки при покупке не оправдают последующие вложения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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