Одна фраза — и вас остановят надолго: что нельзя говорить инспектору

Когда вас останавливает патруль ДПС, важно не только соблюдать правила, но и следить за тем, что говорите. Даже безобидные на первый взгляд фразы могут обернуться для водителя серьёзными проблемами.
Фразы вроде "Что вы тут делаете?" или "Почему настоящих нарушителей не ловите?" инспекторы воспринимают как проявление агрессии. Такие слова могут моментально испортить диалог. И уж точно не стоит бросать: "Я пожалуюсь вашему начальству". В этот момент вы оказываетесь не в выигрыше, а под риском углубления конфликта. Помните: инспектор действует по закону, и место остановки — это его зона ответственности.
Если сотрудник предлагает пройти проверку на состояние опьянения, не спешите. Спокойно попросите составить протокол об отстранении от управления и уточните, есть ли у алкотестера необходимые документы. В случае сомнений — требуйте медицинское освидетельствование. Это ваше право.
Даже если вы уверены в своей правоте или имеете влиятельные связи, не стоит упоминать об этом. Высказывания в духе "Я всё устрою" или "Сейчас позвоню кому надо" воспринимаются как давление. В ответ инспектор может провести дополнительные проверки — и время, и нервы будут потрачены зря.
Любые оскорбления или угрозы в адрес сотрудника ДПС могут закончиться серьёзно. По статье 319 УК РФ за это предусмотрен штраф до 40 000 рублей или даже исправительные работы сроком до одного года.
Уважительный тон, чёткое соблюдение процедуры и спокойствие - лучший способ быстро и без осложнений завершить проверку. Инспектор тоже человек: если вы настроены корректно, общение пойдёт по сценарию, который устроит обе стороны.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".