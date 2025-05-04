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Одна фраза — и вас остановят надолго: что нельзя говорить инспектору

2:04
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Когда вас останавливает патруль ДПС, важно не только соблюдать правила, но и следить за тем, что говорите. Даже безобидные на первый взгляд фразы могут обернуться для водителя серьёзными проблемами.

ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ДПС

Невежливость — первый шаг к конфликту

Фразы вроде "Что вы тут делаете?" или "Почему настоящих нарушителей не ловите?" инспекторы воспринимают как проявление агрессии. Такие слова могут моментально испортить диалог. И уж точно не стоит бросать: "Я пожалуюсь вашему начальству". В этот момент вы оказываетесь не в выигрыше, а под риском углубления конфликта. Помните: инспектор действует по закону, и место остановки — это его зона ответственности.

Проверка на трезвость — будьте внимательны

Если сотрудник предлагает пройти проверку на состояние опьянения, не спешите. Спокойно попросите составить протокол об отстранении от управления и уточните, есть ли у алкотестера необходимые документы. В случае сомнений — требуйте медицинское освидетельствование. Это ваше право.

Вы знаете, кто я? — плохой ход

Даже если вы уверены в своей правоте или имеете влиятельные связи, не стоит упоминать об этом. Высказывания в духе "Я всё устрою" или "Сейчас позвоню кому надо" воспринимаются как давление. В ответ инспектор может провести дополнительные проверки — и время, и нервы будут потрачены зря.

Агрессия — прямой путь к статье

Любые оскорбления или угрозы в адрес сотрудника ДПС могут закончиться серьёзно. По статье 319 УК РФ за это предусмотрен штраф до 40 000 рублей или даже исправительные работы сроком до одного года.

Главное правило — вежливость

Уважительный тон, чёткое соблюдение процедуры и спокойствие - лучший способ быстро и без осложнений завершить проверку. Инспектор тоже человек: если вы настроены корректно, общение пойдёт по сценарию, который устроит обе стороны.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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