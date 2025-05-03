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Лючок бензобака не там, где вы думаете — и это не случайность

1:58
Авто

Если ты сменил не одну машину, наверняка замечал: у одной лючок бензобака слева, у другой — справа. Казалось бы, мелочь, но за этим решением стоит целый комплекс инженерных и логистических расчётов.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Всё дело в движении

Как объяснили в ГАИ, у европейских автомобилей горловина чаще всего справа. Причина проста: если вдруг нужно заправляться с канистры, водитель окажется у обочины, а не на проезжей части — это просто безопаснее.

А вот у праворульных машин, особенно тех, что из Японии или Великобритании, лючок почти всегда справа — так удобнее в условиях левостороннего движения. Всё продумано для скорости и комфорта.

Практика на заправке

Правостороннее расположение лючка делает заезд на АЗС проще. Особенно это актуально для машин с широкими дверями — меньше риска задеть колонку или соседнюю машину. В старых европейских городах с узкими улицами и тесными заправками это чуть ли не единственный удобный вариант.

В США, где машины двигаются по правой стороне, всё наоборот — там горловина часто слева. Так проще подойти к колонке: остановился, открыл дверь, сделал два шага — и уже вставляешь пистолет. Вся логика — в удобстве.

Безопасность — на первом месте

Размещение горловины - не только про комфорт, но и про безопасность. Инженеры при разработке учитывают, как машина поведёт себя в аварии. Задача - минимизировать риск повреждения топливной системы при ударе. Всё тестируется на краш-тестах, и только потом принимается финальное решение.

Как узнать, где лючок

Если вдруг не помнишь, с какой стороны у тебя лючок — посмотри на приборную панель. Рядом с иконкой бензобака есть маленькая стрелочка. Она и покажет нужную сторону — удобно, просто и без сюрпризов на заправке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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