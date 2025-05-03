Новая краска, которая даёт энергию: как Mercedes превращает кузов в батарею

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Зарядка электромобиля - одна из главных проблем водителей. Mercedes взялся за её решение. Вдохновившись идеей голландского стартапа Lightyear, немецкий автогигант работает над электромобилем, который сможет заряжаться сам — просто находясь на солнце.

Фото: commons.wikimedia.org by David Adam Kess, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-Benz

Ранее Lightyear пыталась реализовать мечту об автомобиле, полностью покрытом солнечными панелями. Он мог бы пополнять запас хода на 20 км всего за пару часов стоянки и до 70 км в день. Однако, несмотря на инвестиции в 100 миллионов евро, проект не окупился. Но сама идея не ушла в небытие — Mercedes подхватил эстафету.

Кузов как солнечная батарея

На автосалоне в Шанхае Mercedes представил новую технологию покрытия, превращающего кузов автомобиля в солнечную панель. Материал толщиной всего 5 микрометров и весом менее 50 граммов на квадратный метр способен генерировать энергию с КПД около 20%.

Инженеры хотят интегрировать это покрытие в автомобильную краску. Сложность в том, что нанесение происходит обычным способом — распылением, а визуально покрытие должно оставаться привлекательным. Mercedes подчёркивает, что снижение эффективности из-за цвета должно быть не более 6%.

Всё зависит от солнца

Производительность технологии варьируется в зависимости от места проживания. В Пекине, например, можно накопить энергии на 14 000 км в год, а в Лос-Анджелесе — и вовсе на 20 000 миль. Пока что неизвестно, когда такие автомобили поступят в продажу и сколько будут стоить. Но направление задано, и оно может навсегда изменить облик электромобилей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

