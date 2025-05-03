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Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты

1:59
Авто

Yamaha представила принципиально новый мотоцикл с подключаемой гибридной системой, который пока не получил официального названия. Из-за схожести с существующими моделями его уже называют Yamaha MT-09 PHEV. Эта новинка обещает изменить рынок, объединив экологичность электропривода и мощь бензинового мотора.

Yamaha MT-09
Фото: Own work by Kuro202, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Yamaha MT-09

Главная особенность - компактность и классический облик. Yamaha удалось сохранить размеры и внешний вид традиционного мотоцикла, не жертвуя технологиями. Водителю не придётся идти на компромисс: в городе он получит тихую и экономичную езду, а на трассе — динамику и мощность.

Как это работает

MT-09 PHEV способен самостоятельно выбирать режим работы: только на электричестве, только на бензине или в гибридном формате. Такая гибкость делает его идеальным как для ежедневных поездок, так и для дальних путешествий. Аккумулятор заряжается от обычной розетки, что делает процесс максимально удобным.

В модели ожидается установка автоматической трансмиссии Y-AMT, которая уже применяется в других мотоциклах Yamaha. Система обеспечивает плавное переключение без сцепления и даёт возможность выбора между автоматическим и ручным режимом.

Новый этап для мотоциклов

Японский производитель не останавливается на одном гибриде — в разработке находятся ещё как минимум два: городской скутер и спортивный мотоцикл. MT-09 PHEV стал первой ласточкой, но интерес к нему уже огромен. Экологичность без потери характера — именно к этому стремится Yamaha.

С запуском этой модели бренд подтверждает свою ставку на устойчивое развитие и технологические прорывы. Это шаг в будущее, где комфорт, производительность и забота об экологии идут рука об руку.

Уточнения

Мотоци́кл — как правило, двухколёсное (реже — трёхколёсное) транспортное средство с двигателем (внутреннего сгорания, электрическим, пневматическим), главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя (мотоциклиста), наличие боковых ножных упоров (площадок, подножек) и прямое (безредукторное) управление передним поворотным колесом.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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