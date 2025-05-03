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Они больше не вернутся: Ford прощается с настоящими драйверами

2:44
Авто

Тридцать лет назад Ford царствовал на дорогах Великобритании. Каждый пятый новый автомобиль носил его эмблему — Escort, Fiesta, Mondeo были любимцами страны. Сегодня всё иначе: Ford опустился на пятое место, уступив Volkswagen, BMW, Audi и даже Kia. Из всей линейки в топ-10 продаж вошёл только кроссовер Puma.

Ford
Фото: flickr by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ford

Что случилось? Ford отказался от своего прошлого в пользу электрификации. Fiesta и Mondeo ушли, Focus готовится покинуть рынок, а на смену пришли электрические внедорожники — Explorer, Capri, Mustang Mach-E.

Однако фанаты бренда всё ещё хранят тепло к быстрым Ford. Focus ST Edition - не просто прощальная версия. Это символ конца целой эпохи.

ST Edition — прощание на высокой ноте

Сердце нового ST Edition - тот же 2,3-литровый мотор на 280 л. с., но в сочетании с доработанным шасси и компонентами от Track Pack. Улучшенные тормоза Brembo, койловеры KW, заниженная подвеска, жёсткие пружины — всё нацелено на максимальную управляемость. В придачу - 300 экземпляров в ярко-синем цвете Azura, механическая коробка и цена в 44 000 фунтов.

Снаружи — агрессия, внутри — ностальгия. Нет перегруженных экранов, есть физические кнопки и чёткая эргономика. Пусть салон слегка устарел, но он понятен и надёжен. Новые кресла Ford Performance держат крепко, а мультимедиа Sync4 работает быстро и удобно.

Пульс прошлого

В повседневной езде ST Edition может быть жёстким — он не про комфорт, а про азарт. Но стоит выйти за город — и включается магия: острое рулевое управление, плотная подвеска, отзывчивый дифференциал. Focus вновь показывает, почему его хвалили десятилетиями.

Среди горячих хэтчбеков с передним приводом только Civic Type R может соперничать с ним по ощущениям — но она и стоит дороже. А Golf GTI, при всей своей универсальности, не дотягивает до этой дерзости.

Финальный аккорд

ST Edition - не просто машина. Это будущий классик, воплощение того, какими были настоящие драйверские Ford. Больше таких не будет: электрическое будущее не оставляет места для подобных автомобилей. Возможно, он не идеален, но именно в этом — его душа. И если ты когда-либо мечтал о быстром Focus — время пришло.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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