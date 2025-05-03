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Дизель на грани запрета: ЕС готовит удар по привычным авто

1:40
Авто

В Греции, как и во всей Европе, старым автомобилям, особенно дизельным, готовят жёсткие меры. Их владельцам, возможно, придётся навсегда отказаться от привычного транспорта. Европейская комиссия предлагает ввести более строгие правила техосмотра, особенно для машин старше 10 лет.

Флаг Греции
Фото: commons.wikimedia.org by George E. Koronaios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Греции

Причина - безопасность и экология. По данным Брюсселя, именно возрастной транспорт чаще всего становится причиной аварий, а старые дизели, особенно без сажевого фильтра (DPF), — основными загрязнителями воздуха.

Многие водители сознательно удаляют DPF, чтобы избежать затрат на его замену, ведь она может стоить до 4000 евро. Однако существующие системы техосмотра не в состоянии зафиксировать отсутствие фильтра, поскольку не способны измерять количество микрочастиц в выхлопе.

Теперь Европейская комиссия предлагает кардинальные перемены. Автомобили старше 10 лет будут проверяться ежегодно, а не раз в два года, как сейчас. И даже те машины, где фильтр установлен, могут не пройти проверку из-за новых, более жёстких экологических стандартов.

Речь идёт о миллионах транспортных средств, которые рискуют оказаться вне закона. Если предложения станут нормой, под угрозой окажутся, в первую очередь, малообеспеченные водители, которые не могут позволить себе новую машину.

Европарламент и Совет ЕС ещё должны одобрить инициативу, но уже сейчас предложение вызывает тревогу у сотен тысяч владельцев старых автомобилей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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