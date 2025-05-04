Некачественное топливо: скрытая угроза для вашего автомобиля

2:24 Your browser does not support the audio element. Авто

На первый взгляд, разница в 10-15 центов за литр может показаться незначительной. Но попытка "сэкономить" на заправке может обернуться сотнями или даже тысячами в ремонте. Некачественное топливо - одна из главных причин скрытых неисправностей двигателя, особенно в странах с менее жёстким контролем.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

1. Засорение топливной системы

Некачественный бензин или дизель часто содержит:

воду,

микрочастицы ржавчины и пыли,

остатки плохо сгоревших добавок.

Это приводит к:

засорению топливных фильтров,

отказу топливного насоса,

нестабильной подаче топлива.

"Фильтр забивается настолько, что двигатель начинает терять мощность или глохнет при ускорении", — объясняют механики.

2. Повреждение форсунок

Форсунки — точный и чувствительный элемент, особенно в дизельных двигателях Common Rail. Загрязнения или вода в топливе вызывают:

неравномерное распыление,

"подтекание" топлива,

перегрев и разрушение наконечников.

3. Детонация и неправильное сгорание

Бензин с пониженным октановым числом вызывает детонацию — преждевременное воспламенение смеси, которое:

разрушает поршни и клапана,

перегревает цилиндры,

вызывает вибрации и потерю тяги.

4. Поломка катализатора и лямбда-зонда

Если топливо содержит серу, свинец или другие агрессивные элементы, оно:

снижает эффективность каталитического нейтрализатора,

приводит к сбоям в системе выбросов,

зажигает лампу "Check Engine".

5. Увеличенный расход топлива

Даже если двигатель не ломается сразу, плохое сгорание и снижение КПД заставляют:

чаще заправляться;

терять мощность;

увеличивать нагрузку на двигатель.

6. Коррозия бака и трубопроводов

Вода и биоразлагаемые добавки (часто в дизтопливе) вызывают:

окисление металлических поверхностей,

появление ржавчины,

утечки топлива.

Как защитить автомобиль

Заправляйтесь только на проверенных АЗС.

Избегайте "подозрительно дешёвого" топлива.

Используйте топливные присадки и промывки только от известных брендов.

Следите за фильтрами и меняйте их чаще, если часто ездите по заправкам вне города.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

