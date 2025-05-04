Некачественное топливо: скрытая угроза для вашего автомобиля

На первый взгляд, разница в 10-15 центов за литр может показаться незначительной. Но попытка "сэкономить" на заправке может обернуться сотнями или даже тысячами в ремонте. Некачественное топливо - одна из главных причин скрытых неисправностей двигателя, особенно в странах с менее жёстким контролем.
Некачественный бензин или дизель часто содержит:
воду,
микрочастицы ржавчины и пыли,
остатки плохо сгоревших добавок.
Это приводит к:
засорению топливных фильтров,
отказу топливного насоса,
нестабильной подаче топлива.
"Фильтр забивается настолько, что двигатель начинает терять мощность или глохнет при ускорении", — объясняют механики.
Форсунки — точный и чувствительный элемент, особенно в дизельных двигателях Common Rail. Загрязнения или вода в топливе вызывают:
неравномерное распыление,
"подтекание" топлива,
перегрев и разрушение наконечников.
Бензин с пониженным октановым числом вызывает детонацию — преждевременное воспламенение смеси, которое:
разрушает поршни и клапана,
перегревает цилиндры,
вызывает вибрации и потерю тяги.
Если топливо содержит серу, свинец или другие агрессивные элементы, оно:
снижает эффективность каталитического нейтрализатора,
приводит к сбоям в системе выбросов,
зажигает лампу "Check Engine".
Даже если двигатель не ломается сразу, плохое сгорание и снижение КПД заставляют:
чаще заправляться;
терять мощность;
увеличивать нагрузку на двигатель.
Вода и биоразлагаемые добавки (часто в дизтопливе) вызывают:
окисление металлических поверхностей,
появление ржавчины,
утечки топлива.
Заправляйтесь только на проверенных АЗС.
Избегайте "подозрительно дешёвого" топлива.
Используйте топливные присадки и промывки только от известных брендов.
Следите за фильтрами и меняйте их чаще, если часто ездите по заправкам вне города.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".