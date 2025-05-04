Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про химчистку: вот как отстирать матрас дома
Удивительная деревня Крастер: откройте для себя секреты величия древних замков и легендарной копчёной рыбы
Пирожки за полчаса: рецепт для тех, кто всегда в пути
Реальный киберпанк: ученые создали гибрид компьютера и человеческого мозга
Массовая драка после круиза Carnival: 24 пассажира попали в чёрный список — что произошло?
Научный шок: этот фрукт снижает усвоение полезных веществ почти на 84%
Они росли 5 лет — и ушли за 5 минут: ошибки, которые убивают длину
Как экономить на бензине? 5 простых привычек, которые помогут вашему кошельку
Врачи забили тревогу: один популярный продукт удваивает риск смерти

Некачественное топливо: скрытая угроза для вашего автомобиля

2:24
Авто

На первый взгляд, разница в 10-15 центов за литр может показаться незначительной. Но попытка "сэкономить" на заправке может обернуться сотнями или даже тысячами в ремонте. Некачественное топливо - одна из главных причин скрытых неисправностей двигателя, особенно в странах с менее жёстким контролем.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

1. Засорение топливной системы

Некачественный бензин или дизель часто содержит:

  • воду,

  • микрочастицы ржавчины и пыли,

  • остатки плохо сгоревших добавок.

Это приводит к:

  • засорению топливных фильтров,

  • отказу топливного насоса,

  • нестабильной подаче топлива.

"Фильтр забивается настолько, что двигатель начинает терять мощность или глохнет при ускорении", — объясняют механики.

2. Повреждение форсунок

Форсунки — точный и чувствительный элемент, особенно в дизельных двигателях Common Rail. Загрязнения или вода в топливе вызывают:

  • неравномерное распыление,

  • "подтекание" топлива,

  • перегрев и разрушение наконечников.

3. Детонация и неправильное сгорание

Бензин с пониженным октановым числом вызывает детонацию — преждевременное воспламенение смеси, которое:

  • разрушает поршни и клапана,

  • перегревает цилиндры,

  • вызывает вибрации и потерю тяги.

4. Поломка катализатора и лямбда-зонда

Если топливо содержит серу, свинец или другие агрессивные элементы, оно:

  • снижает эффективность каталитического нейтрализатора,

  • приводит к сбоям в системе выбросов,

  • зажигает лампу "Check Engine".

5. Увеличенный расход топлива

Даже если двигатель не ломается сразу, плохое сгорание и снижение КПД заставляют:

  • чаще заправляться;

  • терять мощность;

  • увеличивать нагрузку на двигатель.

6. Коррозия бака и трубопроводов

Вода и биоразлагаемые добавки (часто в дизтопливе) вызывают:

  • окисление металлических поверхностей,

  • появление ржавчины,

  • утечки топлива.

Как защитить автомобиль

  • Заправляйтесь только на проверенных АЗС.

  • Избегайте "подозрительно дешёвого" топлива.

  • Используйте топливные присадки и промывки только от известных брендов.

  • Следите за фильтрами и меняйте их чаще, если часто ездите по заправкам вне города.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Авто
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами Аудио 
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию
Красота и стиль
Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию Аудио 
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Авто
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Последние материалы
Пирожки за полчаса: рецепт для тех, кто всегда в пути
Реальный киберпанк: ученые создали гибрид компьютера и человеческого мозга
Некачественное топливо: скрытая угроза для вашего автомобиля
Массовая драка после круиза Carnival: 24 пассажира попали в чёрный список — что произошло?
Научный шок: этот фрукт снижает усвоение полезных веществ почти на 84%
Они росли 5 лет — и ушли за 5 минут: ошибки, которые убивают длину
Как экономить на бензине? 5 простых привычек, которые помогут вашему кошельку
Врачи забили тревогу: один популярный продукт удваивает риск смерти
Россиян снова боятся: как норвежцы мешают возвращению лыжников
Морковь не такая простушка, как кажется: капризов у неё не меньше, чем у клубники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.