Бензин, безопасность и привычка: как Америка влюбилась в огромные автомобили

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В Америке всё принято делать "на максимум": от порций в ресторане до размеров автомобилей. Большие внедорожники и пикапы - привычное зрелище на парковках школ и торговых центров. Машины вроде Chevrolet Tahoe, Jeep Grand Wagoneer или GMC Hummer EV не удивляют никого. Но в чём причина? Неужели всё дело только в низких ценах на топливо?

Фото: Wikipedia by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Cadillac Escalade

Нефть дешёвая — машины огромные

Эд Ким, президент исследовательской компании AutoPacific, объясняет, что всё действительно начинается с цен на бензин:

"Американцы жалуются на топливо, но налоги на него в США — одни из самых низких в мире".

Для сравнения:

В США галлон (около 4,5 литра) бензина стоил в прошлом году $3,75.

В Великобритании — $6,98

В Сингапуре — $7,64

В Гонконге — $12,16

Дешёвое топливо позволяет водителям не задумываться о габаритах и экономии - поэтому они легко выбирают огромные автомобили, которые в Европе были бы непрактичны.

Дороги и инфраструктура подстроены под гигантов

Широкие улицы, крупные парковки и протяжённые хайвеи способствуют популярности больших машин. В отличие от узких европейских улочек, американская инфраструктура изначально проектировалась для автомобилей. Как шутят аналитики, в Португалии сесть за руль Range Rover SV - значит ежедневно ощущать, насколько близко к тебе стены.

Психология: чем больше — тем безопаснее

Родители в США всё чаще выбирают большие SUV и пикапы для своих детей-новичков на дороге. Причина? Безопасность. По данным IIHS (Страховой институт дорожной безопасности), крупные и тяжёлые автомобили:

лучше защищают при лобовом столкновении;

имеют длинные зоны деформации;

продолжают движение после удара, уменьшая силу, передающуюся пассажирам.

"Лёгкий автомобиль всегда в проигрыше в столкновении с тяжёлым", — отмечает IIHS. Но производители работают над тем, чтобы даже крупные машины имели более безопасную геометрию кузова для других участников движения.

Маркетинг, привычки и комфорт

Джеймс Дженкинс, глава продуктового планирования Honda и Acura, объясняет:

"Американцы хотят больше пространства. Автомобили с длинной колёсной базой комфортны на дальние поездки и соответствуют стилю жизни".

Спрос рождает предложение: чем больше американцев выбирает крупные машины, тем больше автопроизводителей делают акцент на габаритные модели. Получается замкнутый круг, особенно в пригородаx.

Что меняется с приходом электромобилей?

С появлением более экономичных гибридов и электрокаров, размер уже не так сильно влияет на расход. Технологии позволяют делать большие автомобили с минимальными выбросами CO₂, как показывает последний отчёт EPA (Агентства по охране окружающей среды США).

"Сегодня мы можем создавать крупные авто без значительного увеличения потребления топлива", — подтверждает Дженкинс.

Появляются и новые решения для городов - стартапы вроде Telo создают компактные электрические пикапы, чтобы занять нишу потребителей, которым важно удобство в тесных условиях мегаполиса.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

