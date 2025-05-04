ДВС на первом месте: глава Toyota разбил мечты об электрических спорткарах

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Бывший генеральный директор, а ныне председатель совета директоров Toyota, Акио Тойода, вновь подтвердил свою страсть к классическим спортивным автомобилям с ДВС. В интервью он прямо заявил: электромобили не дают таких эмоций на трассе, как бензиновые модели, и не могут заменить ощущения от настоящей машины.

Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тойота

Душа гонщика — с бензином в крови

Тойода, сам по себе гонщик, известный под псевдонимом "мастер-пилот", стал движущей силой за проектами вроде GR Corolla и всей линейки Gazoo Racing. Именно он настаивает на том, чтобы в модельном ряду Toyota оставались доступные спортивные модели с бензиновыми двигателями.

"Моё определение спортивного автомобиля — это что-то, что пахнет бензином и издаёт громкий рев", — говорит Тойода.

Почему электроспортивные авто его не вдохновляют

1. Нет эмоций:

По его мнению, участие в гонках на электромобилях больше напоминает логистическую задачу, чем настоящую дуэль машин и пилотов.

2. Технические ограничения:

Долгое время зарядки или замены батарей

Ограниченная продолжительность заезда (примерно 1 час без подзарядки)

Недостаточная выносливость в гонках на длинные дистанции

3. Высокая стоимость:

Доступность остаётся барьером — Toyota, как массовый бренд, не может пока предложить доступный спортивный электрокар.

"Когда у Toyota появится возможность предложить доступный электроспорткар — возможно, тогда я, как мастер-пилот, и представлю его на треке", — добавил Тойода.

Будущее: гибриды, электрика и… терпение

Тойода не против электрификации. Более того, он подчёркивает, что Toyota будет идти по пути наименьшего сопротивления, развивая и электромобили, и гибриды, и водородные технологии. Однако он считает, что важно найти баланс между эмоциями и устойчивостью.

"Следующий мастер-пилот должен будет принять этот вызов. Это будет уже его задача", — заключил Тойода, намекая, что будущее спортивной электрификации — за новым поколением.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

