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Ваш аккумулятор жив или нет? Узнайте, как избежать неприятных сюрпризов на дороге

3:17
Авто

Когда не удаётся завести автомобиль, часто это связано с проблемами аккумулятора. Однако такие неисправности могут быть вызваны не только разряженной батареей. Основные причины проблем с аккумулятором включают:

аккумулятор
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
аккумулятор

  1. Проблемы с потреблением энергии. Например, если электрика неисправна или забыли выключить фары.

  2. Неисправность генератора, который не подзаряжает батарею, или наоборот, разряжает её.

  3. Морозная погода, особенно если автомобиль не прогревался перед поездкой.

  4. Плохой контакт на клеммах аккумулятора, если его недавно снимали или не проверили контакт.

Для своевременной диагностики важно регулярно проверять заряд аккумулятора. Это можно сделать с помощью индикатора, мультиметра или нагрузочной вилки.

Проверка с помощью индикатора

Многие аккумуляторы имеют индикатор заряда, который показывает уровень заряда по цвету:

  • Зеленый — заряд в норме.

  • Белый или серый — заряд низкий, необходимо подзарядить.

  • Черный — аккумулятор требует зарядки или замены.

Этот метод не позволяет точно измерить уровень заряда, но дает общее представление. Иногда индикатор может показывать "норму", но машина всё равно не заводится.

Проверка мультиметром

Чтобы проверить заряд с помощью мультиметра:

  1. Отключите зажигание.

  2. Установите мультиметр на 20 вольт.

  3. Подключите щупы к клеммам аккумулятора: красный — к положительной, черный — к отрицательной.

  4. Сравните показания с таблицей:

  • 12,6 В и выше — аккумулятор заряжен на 100%.

  • 12,5 — 12,3 В — заряд 50-75%.

  • 12,1 — 11,7 В — заряд 0-25%.

  • Меньше 11,7 В — аккумулятор требует подзарядки или замены.

Проверка с помощью нагрузочной вилки

Этот метод используется для более точной диагностики, как на СТО. Нагрузочная вилка проверяет аккумулятор под нагрузкой, имитируя запуск двигателя. Процесс:

  1. Измерьте напряжение без нагрузки.

  2. Если показатель ниже нормы, аккумулятор необходимо зарядить.

  3. Далее подключите нагрузочное сопротивление и через несколько секунд считайте напряжение под нагрузкой. Если напряжение не возвращается к норме, аккумулятор неисправен, а если возвращается — проблема может быть в генераторе или других элементах.

Как продлить срок службы аккумулятора

Для продления срока службы аккумулятора соблюдайте несколько простых правил:

  • Следите за уровнем и плотностью электролита (оптимальная плотность 1,27-1,29 г/см³).

  • Проверяйте уровень электролита через отверстия в корпусе или с помощью ареометра.

  • Если батарея не обслуживаемая, зарядите её вовремя и избегайте её переразряда.

Если не удается зарядить аккумулятор или он продолжает терять заряд, стоит обратиться в сервис. Там проведут диагностику и помогут заменить неисправную батарею.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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