Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленький бутон — большой эффект: специя, которая работает лучше половины аптечки
Были ли в СССР автоугонщики
Disney взрывает Абу-Даби: новый парк развлечений затмит всё – ждите чуда
Секреты калабрийских сыроваров: 5 сортов, достойных королей
Секрет бодрости: ранее неизвестная мутация переворачивает всё, что мы знали о сне
Как рука рынка вновь снизила цену барреля Urals: экономический контроль усилится
Техника ломается чаще всего из-за одной привычки хозяев
Бумага из Прованса: как вековое ремесло продолжает жить в сердце Фонтен-де-Воклюз
Основы ухода за хлорофитумом: как подарить вашему растению здоровье и красоту

Эти мелочи могут спасти вашу поездку: все, что стоит взять в автопутешествие

Авто

Лето приближается, и пора отпусков. Многие отправятся в путешествия на своем автомобиле, и для многих это будет первый опыт дальних поездок. Перед таким путешествием всегда возникает много вопросов, особенно касающихся того, что взять с собой. Инструменты и запасные части — это не то, на чем стоит экономить.

багажник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
багажник

Обязательные вещи для поездки

Для начала, убедитесь, что у вас есть все стандартные принадлежности: домкрат и баллонный ключ. Штатные часто не радуют качеством, поэтому лучше приобрести более надежные аналоги. Домкрат-ромбик обычно не выдерживает нагрузки, и за один раз можно столкнуться с его поломкой. А хорошая модель, с запасом прочности и подходящими размерами, будет служить дольше и не подведет в нужный момент.

Ключ баллонный тоже стоит заменить, поскольку штатный зачастую не подходит для должной работы. Крестовой ключ, который можно дополнить трубой-удлинителем, намного удобнее и эффективнее.

Не забывайте про противооткатные башмаки, если они не идут в комплекте. В наше время на обочине не всегда можно найти кирпич, а именно эти башмаки предотвратят лишние проблемы.

Что взять дополнительно

Набор для подкачки шин — это не просто "можно взять", а необходимость. Ведь редко встречаются машины с полноценным запасным колесом. Важно иметь с собой и ремкомплект, в том числе несколько жгутов. Дополнительно, если есть возможность, стоит захватить компрессор.

Электрические вещи и другие мелочи

Переходим к более специфическим вещам. Зарядное устройство для аккумулятора, провода и, конечно, ключик для клемм аккумулятора — все это пригодится. Не забывайте, что вам может понадобиться и плоская отвёртка для снятия предохранителей, или даже пинцет, который тоже желательно иметь в автомобиле.

Что касается сканера, если у вас нет опыта ремонта, его не стоит брать. Лучше вызвать эвакуатор и довести машину в сервис. Но свечной ключ будет полезен, чтобы при необходимости выкрутить свечи, например, при их заливе.

Практичные мелочи

Возьмите с собой жидкий ключ (например, WD-40), моток изоленты, который всегда выручит в самых неожиданных ситуациях, и молоток для устранения мелких поломок, вроде поврежденного диска. Паспорт и ключи для ремонта могут стать спасением, когда под рукой нет других вариантов.

Не забудьте и про фонарик: по закону подлости, проблема с автомобилем часто случается именно ночью. А для самых экстремальных ситуаций всегда полезно иметь с собой трос для буксировки.

Теперь вы готовы к путешествию! С этим набором инструментов и запасных частей ваша поездка станет более безопасной и комфортной.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Домашние животные
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня Аудио 
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Садоводство, цветоводство
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса Аудио 
Всё смешал — и на сковородку: ленивый завтрак, который готовится быстрее, чем закипит чайник
Еда и рецепты
Всё смешал — и на сковородку: ленивый завтрак, который готовится быстрее, чем закипит чайник Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Эта зона — запретная: макияж, который визуально старит
Эти грибы можно собирать с закрытыми глазами: почему лисички никогда не бывают червивыми
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Последние материалы
Секрет бодрости: ранее неизвестная мутация переворачивает всё, что мы знали о сне
Как рука рынка вновь снизила цену барреля Urals: экономический контроль усилится
Техника ломается чаще всего из-за одной привычки хозяев
Бумага из Прованса: как вековое ремесло продолжает жить в сердце Фонтен-де-Воклюз
Основы ухода за хлорофитумом: как подарить вашему растению здоровье и красоту
Пора просыпаться человеком, а не овощем: режим сна, который работает даже на самых уставших
Голливуд всплакнул: как похудение изменило карьеру Ребел Уилсон навсегда
Столовая СССР. Пюре с подливкой и чай в гранёном: что ели миллионы каждый день
Модная мечта сбылась: как два новичка из Италии завоевали мир веб-коммерции
Обидели кошку — а она всё равно подошла: вот что стоит за этим поведением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.