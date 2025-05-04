Крах Nissan в Китае: заводы пустуют, деньги тают

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Компания Nissan продолжает нести потери и сокращать операционные расходы. На этот раз японский автопроизводитель закрывает второй завод в Китае всего за два года, усиливая тревогу инвесторов и аналитиков. Производство в городе Ухань, где выпускались кроссоверы Ariya и X-Trail, будет остановлено, а сам завод — закрыт.

Фото: commons.wikimedia.org by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ниссан Кикс

Слабые продажи и пустой завод

Завод в Ухане, арендуемый у Dongfeng Motor, был открыт в 2022 году и изначально проектировался с расчётом на выпуск до 300 000 автомобилей в год. Но реальность оказалась далека от планов: за всё время работы выпуск составил всего около 10 000 единиц в год. Это стало прямым следствием падения продаж Nissan в Китае, где рынок стал доминироваться отечественными производителями электромобилей и бюджетных моделей.

Убытки в рекордных масштабах

На фоне закрытия завода Nissan сообщил, что ожидает рекордный чистый убыток за год — от 700 до 750 млрд иен, что эквивалентно 4,91-5,26 млрд долларов США. Это в девять раз больше, чем прогнозировали аналитики ранее (около 560 млн долларов).

"Такой разрыв между ожиданиями и реальностью — тревожный сигнал для всей отрасли", — отмечают эксперты.

Это не первое закрытие

Ухань — уже второй завод, который Nissan вынужден закрыть в Китае за последние два года. В 2024 году компания прекратила работу площадки в Чанчжоу, открытой в 2020 году. Там выпускался Nissan Qashqai, и предприятие обеспечивало до 8% годового производства бренда в Китае. Закрытие связано с теми же причинами — падение спроса и неэффективность.

Поиск спасения: от Honda к Foxconn

Nissan активно сокращает рабочие места, закрывает заводы и урезает модельный ряд, чтобы остановить финансовое кровотечение. Ранее рассматривался альянс с Honda, но сделка провалилась. Теперь компания рассматривает других инвесторов — тайваньский Foxconn остаётся одним из возможных кандидатов.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.

