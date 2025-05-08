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Когда прокол — это ещё не приговор: как народные методы помогают уехать на шипящем колесе

1:54
Авто

Если колесо спустило, а в багажнике нет ни запаски, ни ремонтного набора — паниковать рано. Главное — не выдергивать гвоздь вслепую и действовать с умом.

Замена колеса
Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замена колеса

Начни с диагностики

Сначала проверь вентиль (сосок): можно просто полить водой — пузырьки укажут на утечку. Если с вентилем всё в порядке, ищи прокол. Часто в шине торчит гвоздь или саморез — не спеши его вытаскивать. Он частично герметизирует дыру, и часто можно просто подкачать колесо и доехать до шиномонтажа.

Ещё один возможный виновник — обод диска. Особенно если ты недавно попал в хорошую яму.

Подкачать по-хитрому

Если компрессор не справляется, попробуй выкрутить золотник и качать без него — воздух пойдёт свободнее. Главное — успеть быстро вкрутить его обратно.

Ремонт на месте: жгут или герметик

Лучший полевой вариант — установить жгут. Нужен клей, абразивное шило и игла. Вставляешь жгут в отверстие, выдёргиваешь иглу — готово. Второй способ — залить в шину специальный герметик через вентиль. После этого шину нужно покрутить и накачать.

Если нет ничего: саморез и вода

Нет ни жгута, ни герметика? Тогда народный способ — вкрутить саморез в дырку. Иногда это помогает удержать давление. Если старый саморез не держит — замени на больший по диаметру. Где взять? Например, из обшивки салона.

А ещё можно залить немного воды в шину. Да, звучит дико, но иногда это снижает утечку и помогает дотянуть до шиномонтажа.

Когда совсем всё плохо

  • Снять колесо и отвезти в шиномонтаж на такси.

  • Вызвать эвакуатор.

  • Или просто заказать выездной шиномонтаж — особенно удобно, если всё случилось ночью и в городе.

Уточнения

Колесо́ — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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