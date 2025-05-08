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Впереди плетётся грузовик, но сплошная не отпускает: когда можно рискнуть, а когда нет

Авто

Каждому водителю знакома ситуация: впереди плетётся трактор, фура или повозка, а дорога свободна — вот бы обогнать! Но не всё так просто. Особенно если на асфальте — сплошная линия. Можно ли уйти на встречку, если перед тобой медленно движущийся транспорт? Ответ зависит от нюансов, которые важно знать, чтобы не лишиться прав.

Сплошная линия
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сплошная линия

Где обгон точно запрещён

Раздел 11 ПДД даёт чёткий список ситуаций, когда выезд на встречную полосу под запретом. Это:

  • пешеходные переходы, перекрёстки и ж/д переезды;

  • мосты, тоннели, участки с плохой видимостью;

  • и, конечно, сплошная линия разметки или знак 3.20 "Обгон запрещён".

Есть и тонкий момент: если кто-то уже начал обгон перед вами — повторять за ним нельзя, даже если участок в остальном "чистый".

Когда знак — не приговор

Знак 3.20 в ПДД имеет одно важное исключение: он не запрещает обгон тихоходных транспортных средств. К ним относятся механические ТС, конструктивно неспособные разгоняться выше 30 км/ч. Это может быть трактор, мотоблок, повозка и т. д. Но только если на машине есть соответствующий знак — жёлтый треугольник с красной каймой.

Если тихоход едет без такого знака, обгонять его под 3.20 уже нельзя. Даже если по документам он формально считается тихоходом — без знака это ничем не поможет.

А вот со сплошной — никаких поблажек

Если знак 3.20 и сплошная разметка встречаются вместе, разрешение на обгон тихохода сохраняется: по ПДД приоритет у знака. Но если знака нет, а сплошная есть — даже тихоход с треугольником становится "неприкасаемым". Обгон — категорически запрещён. В описании сплошной разметки не предусмотрено ни одного исключения.
Придётся терпеть.

Уточнения

Дорожная разметка Линии дорожной разметки, Разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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