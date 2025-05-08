Впереди плетётся грузовик, но сплошная не отпускает: когда можно рискнуть, а когда нет

Каждому водителю знакома ситуация: впереди плетётся трактор, фура или повозка, а дорога свободна — вот бы обогнать! Но не всё так просто. Особенно если на асфальте — сплошная линия. Можно ли уйти на встречку, если перед тобой медленно движущийся транспорт? Ответ зависит от нюансов, которые важно знать, чтобы не лишиться прав.
Раздел 11 ПДД даёт чёткий список ситуаций, когда выезд на встречную полосу под запретом. Это:
пешеходные переходы, перекрёстки и ж/д переезды;
мосты, тоннели, участки с плохой видимостью;
и, конечно, сплошная линия разметки или знак 3.20 "Обгон запрещён".
Есть и тонкий момент: если кто-то уже начал обгон перед вами — повторять за ним нельзя, даже если участок в остальном "чистый".
Знак 3.20 в ПДД имеет одно важное исключение: он не запрещает обгон тихоходных транспортных средств. К ним относятся механические ТС, конструктивно неспособные разгоняться выше 30 км/ч. Это может быть трактор, мотоблок, повозка и т. д. Но только если на машине есть соответствующий знак — жёлтый треугольник с красной каймой.
Если тихоход едет без такого знака, обгонять его под 3.20 уже нельзя. Даже если по документам он формально считается тихоходом — без знака это ничем не поможет.
Если знак 3.20 и сплошная разметка встречаются вместе, разрешение на обгон тихохода сохраняется: по ПДД приоритет у знака. Но если знака нет, а сплошная есть — даже тихоход с треугольником становится "неприкасаемым". Обгон — категорически запрещён. В описании сплошной разметки не предусмотрено ни одного исключения.
Придётся терпеть.
Дорожная разметка Линии дорожной разметки, Разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.
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