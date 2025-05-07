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Не ржавеют, не жрут масло и не выносят мозг: 5 машин до 500 тысяч, которые можно брать

2:59
Авто

При выборе подержанной иномарки большинство водителей ищет надёжную, живую машину лет 10-15, с пробегом до 200 тыс. км, кузовом седан или хэтчбек и ценником до полумиллиона. Звучит как мечта? В реальности — найти можно. Главное — знать, где не наступить на грабли.

Автопарк
Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автопарк

1. Ford Fusion

Построен на платформе Fiesta, но надежнее и даже практичнее. Двигатели 1.4 (80 л. с.) и 1.6 (101 л. с.) ходят по 350 тыс. км. "Механика" и "автомат" — без глобальных проблем. А вот версии с "роботом" и дизелем лучше обойти стороной. Единственная слабость — генератор. Всё остальное — крепко и предсказуемо.

2. Mitsubishi Lancer IX

Легендарный седан, который до сих пор пользуется спросом. Лучше всего брать версии с мотором 1.6 (98 л. с.) — вынослив и прост. 2-литровый тоже надёжен, но потребует внимания к гидрокомпенсаторам и валам. А вот 1.3 — неудачный выбор: после 100-150 тыс. км начинает "есть масло". Коробки живучие: "механика" держит 200 тыс., "автомат" — до 250.

3. Volkswagen Jetta V

Надёжный кузов, устойчивая подвеска и мотор 1.6 BSE на 102 л. с. — всё, что нужно от хорошей подержанной машины. Серьёзные поломки случаются редко, а ресурс — до 500 тыс. км. Лучше всего брать с "механикой", но и старый добрый 4-ступенчатый "автомат" держится крепко.

4. Nissan Tiida I

Версия 2007-2010 годов укладывается в бюджет. Моторы 1.5 и 1.6 надёжны, атмосферные, и отлично переносят пробеги. Лучше не брать 1.8 — склонен к перегревам. Коробки — классика: 5-ступенчатая "механика" или простой "автомат". Из минусов — со временем появляется масложор, но лечится бюджетно.

5. Daewoo Gentra II

Бюджетная, но вполне рабочая модель с моторами GM. Оптимальный вариант — 1.5 B15D2 на 107 л. с. Надёжен, не капризен, даже с АИ-92 способен пройти до 350 тыс. км. "Автомат" 6T30 выживает до 200 тыс. км, потом начинают вылезать мелочи. "Механика" — крепкая и беспроблемная. Минусы: слабый кузов и хрупкая подвеска.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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