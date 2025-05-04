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Весеннее обострение: дятел атаковала 25 машин в Болгарии

1:52
Авто

Весна приносит не только любовь, но и хаос — особенно если ты калвач. В одном из городов Болгарии самец дятла в брачном угаре стал настоящей угрозой для местных автомобилистов: он атакует зеркала и кузова машин, принимая их за конкурентов. На счету пернатого хулигана — уже 25 повреждённых автомобилей.

Птица
Фото: commons.wikimedia.org by Минозиг, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Птица

Почему птица нападает

Всё просто — весна. У калвачей (особенно у самцов в брачный период) обостряется территориальный инстинкт. Увидев в блестящей поверхности отражение, птица воспринимает его как другого самца — и вступает в бой. Увы, бой происходит… с боковым зеркалом, капотом или хромированными элементами авто.

"Он бил по зеркалу так, будто от этого зависела его честь", — шутит один из автовладельцев, уставший перекрашивать двери.

Какие повреждения

  • Царапины на краске;

  • Трещины на зеркалах;

  • Следы клюва и когтей;

  • Повреждения парктроников и даже дворников.

Что говорят эксперты

Орнитологи поясняют: такие инциденты не редкость в весенний сезон. Птицы, особенно дятлы и сороки, активно защищают гнездовые участки, а отражающие поверхности (стёкла, зеркала, кузов) их дезориентируют и провоцируют агрессию.

Как защитить машину

  • Накрывать зеркала тканью или целлофаном;

  • Использовать специальные чехлы;

  • Отпугивающие наклейки или отражатели;

  • Парковаться вдали от деревьев и открытых пространств.

Вмешательство властей

Пока инцидент не перешёл в полномасштабную "орнитологическую войну", экологи и местные власти пообещали мягко переселить птицу или установить защитные конструкции на парковках. Штрафов калвач, к счастью, не боится.

Уточнения

Дятловые или дятлы — семейство птиц отряда дятлообразных.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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