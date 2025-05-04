Весеннее обострение: дятел атаковала 25 машин в Болгарии

Весна приносит не только любовь, но и хаос — особенно если ты калвач. В одном из городов Болгарии самец дятла в брачном угаре стал настоящей угрозой для местных автомобилистов: он атакует зеркала и кузова машин, принимая их за конкурентов. На счету пернатого хулигана — уже 25 повреждённых автомобилей.
Всё просто — весна. У калвачей (особенно у самцов в брачный период) обостряется территориальный инстинкт. Увидев в блестящей поверхности отражение, птица воспринимает его как другого самца — и вступает в бой. Увы, бой происходит… с боковым зеркалом, капотом или хромированными элементами авто.
"Он бил по зеркалу так, будто от этого зависела его честь", — шутит один из автовладельцев, уставший перекрашивать двери.
Царапины на краске;
Трещины на зеркалах;
Следы клюва и когтей;
Повреждения парктроников и даже дворников.
Орнитологи поясняют: такие инциденты не редкость в весенний сезон. Птицы, особенно дятлы и сороки, активно защищают гнездовые участки, а отражающие поверхности (стёкла, зеркала, кузов) их дезориентируют и провоцируют агрессию.
Накрывать зеркала тканью или целлофаном;
Использовать специальные чехлы;
Отпугивающие наклейки или отражатели;
Парковаться вдали от деревьев и открытых пространств.
Пока инцидент не перешёл в полномасштабную "орнитологическую войну", экологи и местные власти пообещали мягко переселить птицу или установить защитные конструкции на парковках. Штрафов калвач, к счастью, не боится.
Дятловые или дятлы — семейство птиц отряда дятлообразных.
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