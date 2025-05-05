Странные правила есть не только в России: штрафуют за бензин, одежду и даже жесты

Правила дорожного движения придуманы, чтобы на дорогах было безопасно. Но некоторые из них способны удивить даже опытного водителя. В разных странах мира существуют свои, порой весьма неожиданные, дорожные законы, нарушить которые не захочет даже самый смелый автомобилист.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Yarzab, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Полиция США

1. На автобане без бензина? Получи штраф

В Германии нельзя выезжать на скоростную трассу с почти пустым баком. Если заглохнешь — создашь помеху движению. И за это оштрафуют, ведь останавливаться на автобане запрещено.

2. Жестов не прощают, а вот одежду — не требуют

Немецкие инспекторы не оценят ваше бурное недовольство другим водителем. За показанный кулак или "средний палец" можно заплатить до 4000 евро. Зато ехать голышом — пожалуйста, машина ведь частная территория.

3. Осёл — тоже транспорт: нужны права

В Мексике перед тем как оседлать осла, нужно получить водительские права — с фотографией владельца и животного. Иначе — штраф.

4. Пешеходам не уступают — это закон

В Китае водители не обязаны тормозить перед "зеброй". Более того, правила прямо запрещают притормаживать ради пешеходов. Кто сильнее — тот и прав.

5. Заправлять машину — только по инструкции

В американском штате Нью-Джерси запрещено самостоятельно заправлять авто. Это делает сотрудник заправки — ради рабочих мест и безопасности. Пытаться взять пистолет в руки — нарушение.

6. Алкоголь — только в багажник

В США запрещено перевозить любые алкогольные напитки в салоне. Даже закрытые. Всё должно быть спрятано в багажнике — вне зоны досягаемости водителя.

7. Запрет на чёрные автомобили

В Туркменистане чёрные машины под запретом. За нарушение — эвакуация и штраф. Всё из-за вкусов местного лидера, которому по душе исключительно белые авто.

8. Один день — один номер: не перепутай

В Маниле (Филиппины) действует система: езда по определённым дням недели зависит от последней цифры номера. Не твой день? Оставь машину дома, иначе — штраф.

9. На Кипре за глоток воды — штраф

Пить воду за рулём на Кипре — запрещено. Хотите освежиться — остановитесь. Иначе инспектор может выписать штраф за отвлечение от дороги.

10. Прежде чем завести мотор — загляни под машину

В Дании водитель обязан осмотреть авто перед выездом. Особенно — заглянуть под днище: вдруг там котёнок, голубь или спящий человек. Не посмотрел — нарушил.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.

