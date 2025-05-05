Проверены холодом, грязью и плохим бензином: самые надёжные моторы для России

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Чтобы автомобиль служил долго и без капризов, важен не только кузов или подвеска — двигатель решает всё. Именно он чаще всего оказывается причиной капитального ремонта или наоборот — остаётся "железным" аргументом в пользу старой машины. Ниже — список автомобилей и марок с самыми надёжными моторами, способными проехать сотни тысяч километров без серьёзных поломок.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Дизель

1. Mitsubishi

Моторы японской марки по статистике CarMD реже всего вызывают мигание "Check Engine". Один из легендарных — 2.0-литровый 4G63, с 1982 года ставившийся на десятки моделей. Работает тихо, надёжно и выдерживает 300+ тыс. км даже без капремонта.

2. Mercedes-Benz

Знаменитый дизель OM602 — надёжный и нетребовательный к сервису. А современные турбомоторы 1.6 и 2.0 л спокойно служат 300 тыс. км, несмотря на официальную гарантию в 220. Главное — не кормить их плохим топливом.

3. Volkswagen

Мотор 1.4 TSI на Passat B7 уверенно переваливает за 250 тыс. км, а 3.6-литровый V6 на вторичке считается одним из лучших. При своевременной замене ГРМ и хорошем масле двигатели VAG живут долго.

4. Toyota Tacoma

Пикап с репутацией "неубиваемого". Дизельные V8 серии VD и бензиновые 2.4/2.7/3.4 л спокойно переваливают за 400 тыс. км. То же касается Land Cruiser с V8 UR на 4.6 л — проездит полжизни без серьёзных вмешательств.

5. Toyota Camry

Один из самых надёжных двигателей — 2.4-литровый 16-клапанный. Мощность от 145 до 170 л. с., ресурс — 300+ тыс. км. Camry 2018 года не требует от владельца ничего, кроме базового ухода.

6. BMW

Шестёрки серии М объёмом 2.5-3.0 л ценятся на вторичке за тихую работу и выносливость. Самый надёжный — мотор М50. Не склонен к вибрациям и не боится больших пробегов.

7. Honda CR-V

Простой и живучий атмосферник 2.0/2.5 л на бензине — залог популярности этой модели. Идеально подходит для российских зим и прослужит долго при минимальном уходе.

8. Honda Accord

Моторы D15 и D16 с объёмом до 1.7 л — настоящие "долгожители". При пробеге 400-500 тыс. км двигатель может потребовать капремонт, но и после него проедет ещё столько же.

9. Hyundai Santa Fe

Надёжные бензиновые 2.4 и 2.7 л и особенно атмосферный V6 на 2.7 л (до 200 л. с.) стали залогом популярности. Дизель D4H на 2.2 л требует хорошего топлива, но при этом стабильно ходит 250 тыс. км.

10. Nissan Qashqai

HR16DE — один из самых надёжных моторов в линейке. Бензиновый атмосферник 1.6 л спокойно выдерживает 300 тыс. км без замены цепи ГРМ и прочих затрат, если соблюдать базовые правила эксплуатации.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

