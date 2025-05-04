Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Некачественное топливо: скрытая угроза для вашего автомобиля
Массовая драка после круиза Carnival: 24 пассажира попали в чёрный список — что произошло?
Научный шок: этот фрукт снижает усвоение полезных веществ почти на 84%
Они росли 5 лет — и ушли за 5 минут: ошибки, которые убивают длину
Как экономить на бензине? 5 простых привычек, которые помогут вашему кошельку
Врачи забили тревогу: один популярный продукт удваивает риск смерти
Россиян снова боятся: как норвежцы мешают возвращению лыжников
Морковь не такая простушка, как кажется: капризов у неё не меньше, чем у клубники
Когда вы уезжаете, кошка не скучает: она наводит порядок — по-своему

Конец эпохи: легендарный Lotus может закрыться навсегда

1:54
Авто

Компания Lotus, легендарный производитель лёгких спортивных автомобилей, оказалась в критической ситуации. По имеющейся информации, бренд остался без финансовой поддержки, а его существование — под серьёзной угрозой. Несмотря на многолетнюю историю, технологические амбиции и громкие релизы последних лет, Lotus рискует повторить судьбу других "икон", не выдержавших давления современного авторынка.

Lotus Emira
Фото: Wikipedia by MrWalkr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lotus Emira

Что произошло

По сообщениям СМИ, инвесторы, поддерживавшие развитие Lotus — включая китайскую Geely — приостановили или сократили финансирование. Это ставит под сомнение не только дальнейшие планы по выпуску моделей, но и сам факт существования бренда как такового.

"Без стабильных финансов Lotus не сможет реализовать запланированные проекты по электрификации и выйти на глобальный рынок", — считают аналитики.

Почему Lotus в кризисе

Несмотря на успехи отдельных моделей вроде Emira и гиперкара Evija, компания столкнулась с несколькими вызовами:

  • высокая конкуренция в нише спортивных и электрических авто;

  • задержки в разработке и выпуске новых моделей;

  • рост затрат на производство и сырьё;

  • неопределённость на глобальных рынках, особенно в Европе и Китае.

Что будет с текущими моделями

Проекты Emira и Evija, возможно, будут "заморожены" или выпущены ограниченным тиражом. Ходят слухи, что разработка будущих моделей приостановлена, а часть сотрудников переведена в другие подразделения Geely.

Какова судьба бренда

Пока официального заявления от Lotus не поступало. Однако инсайдеры говорят о "временном сворачивании операций", что может быть как реструктуризацией, так и прелюдией к полному закрытию. Не исключено и поглощение бренда другой дочерней структурой концерна.

Уточнения

Lotus Cars Limited — британский производитель спортивных и гоночных автомобилей, базирующийся в Хетеле, Норфолк, Англия, Великобритания.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Они живут среди нас: гибриды, появившиеся без зоопарков
Домашние животные
Они живут среди нас: гибриды, появившиеся без зоопарков
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Авто
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Последние материалы
После 50 лет и без диет: как похудеть, когда метаболизм замедлился
Бензин, безопасность и привычка: как Америка влюбилась в огромные автомобили
Жажда не пройдёт: неожиданный лидер среди напитков
80 тысяч рублей для пенсионеров: кто получит выплату уже завтра?
В поисках тишины: удивительная страна, которая сочетает в себе Грецию, Турцию и Италию
Конец свободы на дорогах? ЕС собирается фильтровать контент в машине
Кляр и баклажаны: тройной удар по скучной закуске, после которого ты забудешь про чипсы
Пушистая знает себе цену: 7 вещей, которые кошка хочет от квартиры
Секатор, навоз и немного терпения: весенний ритуал, без которого ягоды малины не будут как с картинки
Как постирать зимнюю куртку в машинке — откроете секрет без лишних затрат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.