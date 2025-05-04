Конец эпохи: легендарный Lotus может закрыться навсегда

Компания Lotus, легендарный производитель лёгких спортивных автомобилей, оказалась в критической ситуации. По имеющейся информации, бренд остался без финансовой поддержки, а его существование — под серьёзной угрозой. Несмотря на многолетнюю историю, технологические амбиции и громкие релизы последних лет, Lotus рискует повторить судьбу других "икон", не выдержавших давления современного авторынка.
По сообщениям СМИ, инвесторы, поддерживавшие развитие Lotus — включая китайскую Geely — приостановили или сократили финансирование. Это ставит под сомнение не только дальнейшие планы по выпуску моделей, но и сам факт существования бренда как такового.
"Без стабильных финансов Lotus не сможет реализовать запланированные проекты по электрификации и выйти на глобальный рынок", — считают аналитики.
Несмотря на успехи отдельных моделей вроде Emira и гиперкара Evija, компания столкнулась с несколькими вызовами:
высокая конкуренция в нише спортивных и электрических авто;
задержки в разработке и выпуске новых моделей;
рост затрат на производство и сырьё;
неопределённость на глобальных рынках, особенно в Европе и Китае.
Проекты Emira и Evija, возможно, будут "заморожены" или выпущены ограниченным тиражом. Ходят слухи, что разработка будущих моделей приостановлена, а часть сотрудников переведена в другие подразделения Geely.
Пока официального заявления от Lotus не поступало. Однако инсайдеры говорят о "временном сворачивании операций", что может быть как реструктуризацией, так и прелюдией к полному закрытию. Не исключено и поглощение бренда другой дочерней структурой концерна.
Lotus Cars Limited — британский производитель спортивных и гоночных автомобилей, базирующийся в Хетеле, Норфолк, Англия, Великобритания.
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